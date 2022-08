Hija de Tommy Portugal delata a la producción de Gisela: “Querían hacer una reconciliación”

La hija de Tommy Portugal estuvo en el programa de Magaly Medina para hablar de la polémica que está protagonizando con su padre, a quien acusó de negarse a reconocerla legalmente. Sin embargo, sorprendió al revelar que Gisela Valcárcel quiso hacer un show de este enfrentamiento en su nuevo espacio de talentos.

En esa línea, la joven delató a la ‘Señito’ y expuso los chats donde su producción la contactó para hacerle un ofrecimiento.

Mafer Portugal expone a Gisela Valcárcel

Mafer contó que, luego de la entrevista que le hicieron en “Magaly TV, la firme”, la producción de Gisela Valcárcel la contactó para que participe en el programa, pero no de la forma que ella pensó.

“Yo hice el casting, pero no pasé el filtro. Me sorprendió mucho que me llamen hoy para participar y dije no porque mi intención no es colgarme”.

Asimismo, explicó que otros programas de Gisela, como “América hoy”, también la contactaron para crear un show.

“Me dijeron para hacer una reconciliación. Yo les dije que si hay, tiene que ser en cuatro paredes” , mencionó.

Tommy Portugal se compromete a realizarse prueba de ADN

El cantante Tommy Portugal se enlazó mediante una llamada telefónica con el programa de Magaly Medina para dar su descargo tras las declaraciones de su hija. En ese sentido, aseguró que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN.

“Yo tengo palabra. Las personas que me conocen saben el tipo de persona que soy. En verdad, qué chévere poder hacerme la prueba de ADN de una vez y así todos estemos tranquilos”, sostuvo.