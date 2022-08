Tommy Portugal encara a su hija: “Se pone celosa de Estrella Torres y de mi nueva pareja”

Tommy Portugal y su hija Mafer Veliz tuvieron una discusión en plena transmisión del programa “Magaly TV, la firme”. En un momento, el cumbiambero reveló que tendrá un bebé con su novia, la cantante Dayana Córdova. Esto hizo que la joven le lanzara un comentario sobre su rol de padre, el cual causó la molestia del artista.

“Otra cosa que me pudiste haber contado y parece que no estoy en tus planes. (...) Espero que ese bebé le despierte la sensación de padre porque conmigo nunca pasó”, le dijo Mafer Veliz a Tommy Portugal.

El cantante de cumbia aseguró que su hija siente celos de las atenciones que él tiene con su expareja Estrella Torres y con Dayana Córdova. “No te expreses así, se equivoca, se pone celosa de Estrella, se pone celosa de mi nueva pareja, creo que es un poquito de celos. Yo también quiero seguir con mi vida, ¿no? Con su mamá, no hemos sido pareja, no hemos tenido una relación”, fue la respuesta de Tommy Portugal.

Hija de Tommy Portugal le reclama por no ir a su quinceañero

Además, Tommy Portugal aclaró que siempre ha cumplido con su responsabilidad como padre. “Hemos ido a conciertos, hemos compartido reuniones familiares, hemos hecho mil cosas para poder forjar una unión. Lo hemos intentado ambos, hemos viajado al norte con mi familia ”, sostuvo.

Sin embargo, Mafer Véliz reveló que hicieron ese viaje porque él iba a ser el chambelán de la hermana de Estrella Torres. En ese sentido, le reclamó que no estuviera en su fiesta de 15 años cuando ya sabía que ella era su hija.

“Yo no fui a su quinceañero porque tuve una gira”, respondió Tommy Portugal. “Pero él ya lo sabía y mi mamá le pidió que por lo menos la familia vaya. Él dijo que no porque no podía decirlo todavía”, señaló la joven.