Magaly ‘molesta’ con su producción por no dejarla seguir hablando de Gisela: ¡Qué pesados!

Magaly Medina y Gisela Valcárcel siguen enfrascadas en varios dimes y diretes. En esta oportunidad, la popular ‘Urraca’ tuvo ácidos comentarios contra la rubia por su nuevo programa “La gran estrella”, show que acusó de ser la “versión misia” de “La voz Perú”.

“Este año volvió con más de lo mismo (...) Ella nos vendió un show que, se supone, iba a ser una versión de ‘La voz’ sensacional. Sin embargo, es la versión misia y pobre (del mismo show)” , señaló.

Magaly criticó el nuevo programa de la ‘Señito’ y a sus entrenadoras Yahaira Plasencia y Micheille Soifer. Asimismo, mencionó que las cantantes e influencers no serían lo suficientemente talentosas para ostentar un puesto como coach.

Magaly Medina enfurece con su equipo de producción por cortarla

En esa línea, el ‘raje’ estaba en su máximo apogeo; sin embargo, la pelirroja se vio interrumpida por una integrante de su equipo, quien le habría dicho que dé pase a los auspiciadores.

“Ya Naty, qué pesada eres. ¿Han visto? No me deja ni hablar la coordinadora de estudio. ¡Caray! Me encanta rajar de esa mujer (Gisela), por qué me cohíben, por qué me frustran”, comentó la periodista en medio de sonrisas.

Magaly critica a Gisela por aprovecharse de caso de Mafer Véliz: “Qué desesperada”

¡Fuego! La pelirroja arremetió contra su excomadre Gisela Valcárcel. “Una de las cosas en la que su producción tan creativa ha pensado es en agarrarse un tema mío (…) También la producción de ‘América hoy’, o sea, le tengo que hacer la chamba a ellos, tenemos que nosotros investigar el caso (…) Se quieren llevar el caso de Tommy Portugal y su hija, una chica que también tuvieron en el casting para ‘La gran estrella’”, inició Medina Vela.

Magaly Medina llamó 'copia barata' al nuevo programa de Gisela Valcárcel. Foto: composición/ capturas de ATV y América TV