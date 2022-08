Magaly Medina critica a Gisela por aprovecharse de caso de Mafer Véliz: “Qué desesperada”

Magaly Medina, conductora del principal programa de espectáculos de ATV, no dudó en dar su punto de vista acerca de la invitación que le realizó el programa “La gran estrella”, de Gisela Valcárcel, a María Fernanda Véliz, para que pueda participar en el mismo. A juicio de la popular ‘Urraca’, la producción del show estaría sacando provecho del drama familiar que vive la mencionada cantante, quien reclama la paternidad de Tommy Portugal.

“Una de las cosas en la que su producción tan creativa ha pensado es en agarrarse un tema mío (…) También la producción de ‘América hoy’, o sea, le tengo que hacer la chamba a ellos, tenemos que nosotros investigar el caso (…) Se quieren llevar el caso de Tommy Portugal y su hija, una chica que también tuvieron en el casting para ‘La gran estrella’”, inició Medina.

“Show de reconciliación”

La presentadora ha asegurado que Gisela Valcárcel estaría “desesperada” por tener a Mafer en alguno de los programas que ella produce, para poder de esta forma resolver de forma “oportuna” el enfrentamiento que tiene con su padre.

Magaly Medina llamó "copia barata" al nuevo programa de Gisela Valcárcel. Foto: composición LR/ capturas de ATV y América TV

“Ella estuvo haciendo un casting para ‘La gran estrella’, no la aceptaron (…) Cuando ella viene hablar de su carrera musical, de la distancia que los separa, a ella y al cumbiambero Tommy Portugal, ahora quieren llevársela, hacerle todo un show de una reconciliación con el padre, quieren ponerla a cantar. Qué desesperada tienes que ser”, expresó.

Mafer se enteró de que tendrá un hermano en programa

Se sabe también que la cantante Mafer Véliz se enteró en el mismo programa de “Magaly TV, la firme” que Tommy Portugal será padre de un niño muy pronto. La joven compartió su molestia, ya que el intérprete nunca le contó la noticia.

Tommy Portugal y su hija Mafer Veliz tuvieron una discusión. Foto: composición La República / captura de ATV

“Otra cosa que me pudiste haber contado, pero parece que no estoy en tus planes”, comentó la muchacha, a lo que el cumbiambero contestó: “Yo me he enterado hace una semana y no me respondiste”.