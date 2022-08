Jorge Guerra, ‘Jaimito’ de “AFHS”: “Jamás voy a trabajar por vara. Sé lo que es luchar por un papel”

El actor Jorge Guerra Wiesse, quien interpreta a ‘Jaimito’ en “Al fondo hay sitio”, ha recibido elogios, pero también críticas por su trabajo en la teleserie. En las redes sociales, circulan algunos rumores acerca de que tuvo preferencias en el casting; sin embargo, el artista rompe su silencio en esta entrevista para La República. Además, habla sobre su carrera, su personaje y de su colega Aaron Picasso.

Jorge Guerra tiene 24 años de edad. Nació en Lima. Terminó la carrera administración de empresas en la escuela Zegel IPAE, pero, al mismo tiempo, llevó cursos de actuación en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y talleres en Stella Adler Acting Studio. “Soy actor desde niño”, dice el joven artista.

Jorge Guerra Wiesse interpreta a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Foto: Instagram / Jorge Guerra

Jorge Guerra y su ingreso a “Al fondo hay sitio”

- ¿Cuál consideras que ha sido tu trabajo más importante antes de entrar a “Al fondo hay sitio”?

Hice una película independiente que se llama “La bronca” y salió en 2019. Fue mi primer trabajo profesional y compartí una experiencia increíble con los actores Rodrigo Palacios y Rodrigo Sánchez Patiño.

Jorge Guerra trabajó en la película “La bronca”. Foto: Instagram / Jorge Guerra

- ¿Cómo fue tu ingreso a “Al fondo hay sitio”? ¿Te llamaron para el casting?

Tuve tres castings. Nunca había tenido tantos castings para un papel. El primer casting lo hice solo, el segundo fue con Karime, el tercero con Erick Elera. Sí, me contactaron por Instagram.

- ¿Consideras que la tuviste fácil?

Me divertí mucho. Por ese lado, no fue difícil, pero la competencia siempre existe.

Jorge Guerra Wiesse en el casting para interpretar a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Foto: captura América TV

- ¿Por qué elegiste interpretar a ‘Jaimito’?

Me dijeron que ese era el personaje y simplemente tuve que aceptarlo. Me alegró mucho cuando me lo dijeron porque desde ahí empecé a crear ideas de cómo lo iba a llevar y con quiénes iba a trabajar más seguido. Los González me parecían mucho más divertidos, fue un reto para mí, algo totalmente distinto a lo que había hecho antes. Estaba muy emocionado y bueno, yo no escogí el personaje, el personaje me lo dieron .

- Sobre tu compañera, la actriz Karime Scander, ¿crees que has logrado tener buena química con ella?

Sí, considero que hay química. Los dos trabajamos muy bien juntos y nos apoyamos antes de cada escena. Me encanta pasar tiempo con ella , es una chica muy trabajadora, muy pilas, siempre atenta, a veces mucho más atenta que yo, la verdad. Me ayuda a poder centrarme en la escena. Me gusta trabajar con ella.

Jorge Guerra y Karime Scander. Foto: Instagram / Karime Scander

- Muchos han comparado a Joel con Jaimito, ¿pero crees que hay una diferencia?

Hay una diferencia total. Las personalidades son distintas. Jaimito es más reservado, Joel es más mandado, Jaimito duda un montón las cosas que hará y Joel es bien independiente. Las historias, si bien se parecen un poco, pero ahí termina el parecido.

- ¿Jorge Guerra también es enamoradizo igual que Jaimito?

Sí, pero no soy tan impulsivo. Trato de pensar mucho más las cosas, pero sí me puedo considerar enamoradizo.

- ¿A qué actor admiras más en el elenco de “Al fondo hay sitio”?

No puedo responderte esa pregunta. Todos me parecen grandes actores y actrices. He trabajado con todos, todos me apoyan, todos me entregan algo distinto y único. Con el que más trabajo es con Erick Elera.

Jorge Guerra Wiesse interpreta a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Foto: Instagram / Jorge Guerra

Jorge Guerra responde a rumores y críticas

- Mónica Sánchez dijo que vienes de una familia de actores. ¿Quiénes de tu familia también se dedican a la actuación?

No soy familiar de Andrés Wiese , nuestros apellidos se escriben distinto. Familiares míos que actúan, bueno, mi padrino se llama igual que yo, Jorge Guerra , fue actor de teatro y es profesor, ha trabajado acá y en Estados Unidos, él es uno de mis héroes. He hablado con él un montón sobre su carrera y siempre inspira.

Y como actriz tengo a mi prima Alejandra Guerra , quien es su hija. Ella también es un ejemplo para mí, tiene una trayectoria extensa, ha hecho teatro, cine y televisión. Para mí, es mi actriz favorita, se lo he dicho a ella y sin roche lo digo.

- En TikTok se dice que eres sobrino de alguien del equipo de producción de “Al fondo hay sitio” y que hubo ‘vara’ por ahí. ¿Es cierto?

Eso es mentira. No tengo a nadie trabajando en el canal. No conocía a nadie antes de venir acá, no tengo a ningún familiar . ¿Vara? Yo nunca he tenido vara para trabajar. Jamás me han regalado un trabajo a mí . Siempre me he sacado la mugre para poder salir adelante, la gente puede especular lo que quiera, pero eso es una mentira. Finalmente, sé lo que es hacer castings, sé lo que es luchar por un papel y jamás me van a dar un trabajo por vara, así tenga familiares o lo que sea, yo no dejaría que eso pase.

Jorge Guerra Wiesse interpreta a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Foto: captura América TV

- ¿Qué le dirías a quienes te critican porque no eres el actor original que hizo de Jaimito?

Les diría que están bienvenidos a ver mi trabajo. Así les guste o no, yo sigo trabajando para todo el mundo. No estoy tratando de reemplazar a alguien. Creo que el trabajo de los dos actores que le dieron vida, está ahí, aún ha quedado. Yo respeto un montón a los dos , para mí son colegas. Ahora, yo puedo dar lo mejor de mí. No puedo esperar que todos estén contentos conmigo, pero sí puedo dar lo mejor. Lo estoy haciendo con un montón de cariño y entrega.

Jorge Guerra Wiesse interpreta a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Foto: captura América TV

Jorge Guerra habla de Aaron Picasso, el ‘Jaimito’ original

- ¿Qué opinas del trabajo de Aaron Picasso con Jaimito? Él se ha referido a ti en las redes sociales, ha pedido que te respeten y que no te critiquen.

Él comenzó todo, así que, sin su trabajo, yo no estaría trabajando ahora . Lo que puedo decir es gracias por haber dicho eso . Yo respeto su trabajo y espero que le vaya bien. Aaron creó un papel que igual la gente va a querer, eso hay que apreciarlo y admirarlo porque no es fácil crear un papel y que la gente lo recuerde, no es sencillo.

- ¿Crees que estás haciendo un mejor papel que el ‘Jaimito antiguo’?

No, nunca me voy a creer mejor que nadie. Para mí, todo actor tiene algo que dar y una energía distinta. Si él hizo un trabajo particular, eso es suyo. Yo estoy haciendo mi trabajo ahora. Entonces, jamás uno es mejor que otro. No hay comparaciones ni manera de saber quién es mejor o peor.

- ¿Te molestan las comparaciones con Aaron Picasso?

No me molestan, pero me parece que no deberían hacerlas. Es como preguntarte, cuál es el mejor Spider-Man. Para mucha gente, es mejor Tom Holland, para otros es Tobey Maguire y Andrew Garfield. A mí me encantan los tres, pero cada uno hizo algo distinto. Acá es lo mismo. Igual es difícil poder llenar los zapatos de otra persona , siempre habrá críticas. Por eso, me parece sin sentido las comparaciones.

Jorge Guerra habla de Aaron Picasso, el ‘Jaimito’ primero. Foto: capturas América TV

El sueño de Jorge Guerra

- Por último, ¿te gusta más el teatro o la televisión?

Todo es lindo. Me encanta el teatro, la televisión y el cine. Me siento en un espacio amable, cariñoso y cálido cuando estoy en cada uno de ellos.

- Entonces, la administración lo dejaste atrás.

No lo sé. Un sueño mío es tener un negocio de pastas y poder manejarlo con mi madre . La actuación lo voy a seguir haciendo siempre, pero no niego que aplique mis conocimientos de administración más adelante.