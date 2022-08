¿Pone el ‘parche’? Marisol Crousillat marca distancia con “Esto es bacán”: “Nada que ver conmigo”

Luego de que se anunciara el estreno de “Esto es bacán”, programa de competencia que se emitirá a través de la señal de Willax, mucho se especuló acerca del retorno de Marisol Crousillat, la cabeza detrás del desaparecido reality “Combate”.

En esa línea, la referida casa televisora publicó un spot promocional de “Esto es bacán” en el que aparece Alejandro Benítez, más conocido como Zumba; Alejandro Pino ‘Chocolatito’; entre otras figuras como ‘Mr. Peet’ y Gian Piero Díaz en la conducción, junto a Rosanna Fernández Maldonado.

"Esto es bacán" será el nuevo reality de competencia de la televisión peruana. Foto: composición GLR

¿Volvió con un nuevo reality? Esto fue lo que dijo Marisol Crousillat, exproductora de “Combate”

“Ya lo vi, no te puedo contar de qué se trata porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí lo vi. Es parte de ‘Sorpréndete’ (show de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado)” , aclaró Marisol Crousillat en diálogo con Infobae.

Si bien el logo de “Esto es bacán” es similar al de “Combate”, la ‘Reina madre’ aclaró que el flamante show no tiene nada que ver con ella. “Sí, pues, la promoción es bien engañosa, creo que tiene que ver con ayuda social”.

Marisol Crousillat descartó que “Combate” vuelva a través de las pantallas de Willax

Esta no sería la primera vez que la mujer de televisión se pronunció acerca de un posible regreso. En esa línea, al ser consultada si Willax albergaría su proyecto de competencia, esta dio su opinión.

“Por ahora es difícil, porque ‘Combate’ necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con ‘Combate’ nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así. Sería lindo, sería divertido, pero no lo veo factible, no creo que se pueda hacer” , señaló anteriormente.

“Esto es bacán”: video oficial del nuevo reality de Willax TV

La noticia de un nuevo programa de competencia sorprendió a propios y extraños. Revisa más detalles en el siguiente clip.

“Esto es bacán”: horario y cuándo se estrena

“Esto es bacán” llegará a sus pantallas este sábado 13 de agosto desde las 7.00 p. m. Debes saber que cada reto mostrado en este nuevo reality será con fines benéficos.

“Esto es bacán”: participantes

Estos serán los miembros para el esperado estreno de “Esto es bacán”. La mayoría son rostros ya conocidos.