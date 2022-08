Nuevo ‘Jaimito’ rompe su silencio sobre Aaron Picasso: “Me parece sin sentido las comparaciones”

El nuevo ‘Jaimito’ de “Al fondo hay sitio” 2022, interpretado por el actor Jorge Guerra, continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, el joven artista habló sobre su colega Aaron Piccaso, el ‘Jaimito’ original que dejó de trabajar en la teleserie en 2013. Se refirió a las incómodas comparaciones que el público hace entre ellos en las redes sociales.

¿Qué dijo Jorge Guerra sobre Aaron Picasso?

En una entrevista para La República, Jorge Guerra fue consultado acerca de que Aaron Picasso pidió que respeten su trabajo en “Al fondo hay sitio”. El actor le envió un mensaje de agradecimiento y elogió su papel de ‘Jaimito’ niño.

“Él comenzó todo, así que, sin su trabajo, yo no estaría trabajando ahora. Lo que puedo decir es gracias por haber dicho eso . Yo respeto su trabajo y espero que le vaya bien. Aaron creó un papel que igual la gente va a querer . Eso hay que apreciarlo y admirarlo porque no es fácil crear un papel y que la gente lo recuerde, no es sencillo”, expresó.

Aarón Picasso interpretó a 'Jaimito' durante las primeras temporadas de "Al fondo hay sitio", la cual inició en 2009. Foto: Aaron Picasso/Instagram

Jorge Guerra marca distancia de Aaron Picasso

Sin embargo, el nuevo ‘Jaimito’ afirmó que no hay punto de comparación entre ellos debido a que cada uno ha dado lo mejor de sí para convertirse en el querido personaje.

“Si él hizo un trabajo particular, eso es suyo. Yo estoy haciendo mi trabajo ahora. Entonces, jamás uno es mejor que otro. No hay comparaciones ni manera de saber quién es mejor o peor ”, agregó.

Reconoció que para él es complicado interpretar el papel que dejó Aaron Picasso debido a las críticas, pero marcó distancia y aseguró que no hay similitudes entre él y su colega.