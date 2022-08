Hija de Tommy Portugal lo acusa de preferir a Estrella Torres: “Me dolía que la apoye y a mí no”

Tommy Portugal se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su hija María Fernanda Véliz lo acusara de no reconocerla legalmente. La joven brindó una entrevista para “Magaly TV, la firme” en la que reveló que no lleva el apellido del cumbiambero y que este se niega a apoyarla en su carrera musical. Además, contó los desplantes que le hizo cuando su padre tenía una relación con Estrella Torres.

¿Qué dijo la hija de Tommy Portugal sobre Estrella Torres?

En un momento, la hija de Tommy Portugal mencionó que las veces que ella lograba algo como cantante, el artista publicaba una foto con Estrella Torres y solo la elogiaba a ella por su talento. De esta manera, se sentía ignorada por sus desplantes.

“Le pedía ayuda. Cuando yo subía mis covers, le decía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo , y obviamente a mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él publicaba algo con su expareja y decía ‘la mejor cantante del Perú’ ”, expresó.

Afirmó que en ese entonces, Tommy Portugal tenía preferencias por Estrella Torres. “Cuando él apoya a sus amigos, su expareja dice que él es productor musical, que él la ha apoyado, pero me dolía que la apoye y a mí no . Decía ‘¿por qué a mí no, acaso no soy talentosa?, siempre me he preguntado eso”, dijo la exparticipante de La Voz Perú entre lágrimas.

Estrella Torres y Tommy Portugal fueron pareja. Foto: Instagram

Hija de Tommy Portugal lo acusa de no apoyar su carrera musical

Incluso, aseguró que Tommy Portugal le decía que se sentía orgulloso de ella en los programas de televisión, pero cuando publicaba un video en redes sociales, recibía comentarios poco alentadores por parte de él. “Cuando subía una historia o algo, me decía que sus amigos le habían dicho que se veía feo, que si yo quería ser cantante o cómica (...) ”, señaló.

Tommy Portugal no ha reconocido a su hija

Sobre la paternidad del cantante, Mafer Véliz contó no lleva el apellido de él porque nunca la ha reconocido legalmente ni tampoco se han hecho una prueba de ADN, aunque ella le ha insistido para que empiecen con el proceso.

“ Siempre sentí que él no me veía como hija . Yo le dije a él que tal vez, como para con gente de mi edad, no me ve como hija, y por eso mismo le dije que empecemos una relación como amigos, para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”, sostuvo.