¿Quién es María Fernanda Véliz, la hija de Tommy Portugal que busca ser reconocida legalmente?

María Fernanda Véliz, la única hija de Tommy Portugal, brindó una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, en la cual aseguró que el cantante jamás la apoyo y que, además de ello, nunca la reconoció legalmente. Tras emitirse dicho informe en televisión nacional, el artista dio sus descargos a través de un comunicado en redes sociales.

En medio de toda esta polémica, muchos han empezado a preguntarse quién es la hija del cumbiambero. Por ello, aquí te contamos todo acerca de ella y su carrera en el mundo del arte.

¿Quién es María Fernanda Véliz?

María Fernanda Véliz es una cantante peruana, producto de un breve romance que tuvo Tommy Portugal con una animadora infantil llamada Mariela Véliz. A lo largo de su vida, la joven ha ocupado diversos puestos de trabajo para poder salir adelante, entre ellos el de animadora y mesera. El cumbiambero supo de la existencia de su hija recién cuando ella tuvo 12 años.

María Fernanda Véliz es la hija que legalmente no ha reconocido Tommy Portugal. Foto: María Fernanda Véliz/ Instagram

La artista, quien se encuentra como maferportugalv en redes sociales, cuenta con una gran cantidad de fanáticos. En su perfil de Instagram acumula ya más de 32 000 seguidores, mientras que en Tiktok ya ha logrado superar los 106.000.

Su paso por “Yo soy” y “La voz Perú”

La hija de Tommy Portugal saltó a la fama en mayo del 2020 cuando imitó a Danna Paola en un casting de “Yo soy”. Posteriormente, volvió a probar suerte en el programa de Latina caracterizando a Amy Gutiérrez. Más tarde, en junio del 2021, se presentó en “La voz Perú” —a donde regresó hace tan solo unas semanas—, aunque no logró convencer al jurado. En la actualidad, la joven pertenece al grupo de salsa denominado Sensación Salsera.

¿Qué dijo María Fernanda Véliz sobre Tommy Portugal?

En conversación con la producción de Magaly Medina, Mafer Véliz afirmó que le pidió a Portugal someterse a una prueba de ADN para que él le dé su apellido, pero lamentablemente esto no llegó a darse.

“Yo le dije que empecemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”, comentó entre lágrimas. “Muchísimo tiempo estuve diciéndole para hacernos el ADN”, añadió.

¿Cómo respondió Tommy Portugal a su hija?

Ante las recientes acusaciones en su contra, Tommy Portugal le respondió a su hija con un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Sé que no soy el mejor papá. No te preocupes, no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, dice parte de la publicación del cumbiambero.