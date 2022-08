Tommy Portugal: ¿qué dijo María Fernanda Véliz, quien afirma no haber sido reconocida por el cantante de cumbia?

El cumbiambero Tommy Portugal se ha visto envuelto en una nueva polémica luego de que una hija suya, identificada como María Fernanda Véliz, haya revelado en el programa “Magaly TV, la firme” que nunca recibió su apoyo para construir su sueño de empezar una carrera musical y hasta la humilló en una oportunidad.

Según cuenta la joven, quien no ha sido reconocida legalmente por el intérprete, Portugal permaneció distante durante su formación y solo se hizo responsable económicamente desde los 16 años hasta su mayoría de edad. Asimismo, pese a sus intentos de tener comunicación con su progenitor, él nunca se mostró dispuesto a hacerlo.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija (...) Él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja (Estrella Torres). Yo le hice caso y mi mamá (Mariella Véliz) también, por apoyarlo”, señaló.

La joven aseguró, además, que pese a vivir en el mismo condominio, no se frecuentan mucho, y las pocas veces que compartieron juntos, él se encerraba en su cuarto mientras ella pasaba tiempo con su abuela.

María Fernanda Véliz le pidió ayuda a Tommy Portugal, pero él se negó

Según las declaraciones de la muchacha, le pidió a Tommy Portugal que comparta a través de sus redes sociales los covers que hacía para ser vista por más personas.

“Cuando subía mis covers le pedía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él subía algo con su pareja y decía: ‘La mejor cantante del Perú’. Eso a mí me dolía mucho”, expresó.