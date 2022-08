Tommy Portugal: ¿por qué es acusado de no reconocer legalmente a su hija y qué pide la joven?

El cantante de cumbia Tommy Portugal, quien es responsable de los grandes éxitos musicales de la serie cómica “Al fondo hay sitio”, ha sido acusado por María Fernanda Véliz de no reconocerla legalmente como su hija y de minimizar su paso por la industria musical. Esto, porque, al igual que el excantante de grupos como “Zona Franca” y “Tornado”, la joven quiere iniciar su carrera como intérprete.

¿Por qué Tommy Portugal no quiere reconocer a su hija?

“Hace unos años me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messenger, al cual no supe cómo reaccionar. Tuve muchas dudas respecto al porqué me habían ocultado esta información por tantos años, algo que hasta el día de hoy sigue sin respuesta”, escribió el cumbiambero a través de su Instagram.

Tommy Portugal está en el ojo de la tormenta por no reconocer a su hija. Foto: Tommy Portugal/ Instagram

Luego, prosiguió con su mensaje: “ Sin embargo, aunque me tomó tiempo procesarlo, decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna, incluso sin haber solicitado una prueba de ADN para intentar no herir los sentimientos de mi hija a pesar de la situación”.

Cabe aclarar que, si bien Portugal ha tenido contacto permanente con su hija, nunca la ha reconocido de manera legal.

¿Qué dice al respecto Mafer Véliz?

No obstante, María Fernanda Véliz argumenta que el intérprete nunca sintió afecto hacia ella y que no la consideró como una hija.

“Siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes. No lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja (Estrella Torres). Yo le hice caso y mi mamá (Mariella Véliz) también por apoyarlo”, argumenta la joven.

María Fernanda no dudó en pronunciarse en Instagram y desmintió el comunicado de Tommy Portugal. Foto: composición Instagram/archivo GLR

Como se sabe, la joven es hija de Mariella Véliz, quien tuvo una relación con Tommy Portugal cuando era animadora infantil.

Véliz respondió a Portugal luego de que éste dijera que “tenía dudas” de que ella en verdad fuera su hija: “¿Me desesperé? Sí, pero en tratar de que nuestra relación crezca. No quiero fama ni mucho menos una carrera musical fácil. Lo que conté y lloré, desde lo más profundo de mi corazón, es que nunca me viste como hija”, aclaró.

“Me dijiste que las cosas cambiarían”

“En el último mensaje largo que te mandé, te creí (una vez más) cuando me dijiste que las cosas cambiarían. Nunca te he exigido fama, solo te he exigido cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’” , escribió la joven artista en su cuenta de Instagram

Tommy Portugal dio a conocer la existencia de su hija, Mafer Véliz, en vivo. Foto: La República

“Y no, no lo hice público para dar que hablar. Solo sentí que me estaba ahogando con algo que me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes. Nunca te he dejado mal públicamente, siempre fue todo lo contrario a pesar de nuestro distanciamiento. Y, por último, el ADN te lo hemos venido pidiendo mi mamá y yo desde hace años y también lo sabes”, finalizó.

Por tanto, lo que reclama la novel artista es que Tommy Portugal se haga cargo de su paternidad de forma legal. Asimismo, que se haga una prueba de ADN que demuestre la misma.