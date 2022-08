María Fernanda Véliz generó controversia luego de acusar a Tommy Portugal de no reconocerla legalmente como su hija. La joven cantante protagonizó un reportaje para “Magaly TV, la firme”. Ahí contó su experiencia y aseguró no haber recibido cariño del cantante durante su niñez.

Ante esto, el cumbiambero se pronunció en sus redes sociales. En ese sentido, afirmó que siempre quiso apoyarla. “No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella sepa”, expuso.

Sin embargo, esto fue desmentido por la intérprete a través de una extensa publicación.

Esto respondió María Fernanda a Tommy Portugal

La joven María Fernanda Véliz habló sobre sus declaraciones para el programa de Magaly Medina y recalcó que sus lágrimas fueron más que sinceras.

“No quiero fama como cree ni mucho menos una carrera musical fácil (porque la vengo luchando sola). (...) Nunca me viste como hija y tú sabes que yo me sentía así”, expresó.

Del mismo modo, descartó querer volverse conocida en el medio por su denuncia: “Nunca te he exigido fama, solo te exigí cariño , el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’”.

Mafer Véliz responde a Tommy Portugal tras comunicado: “No te exigí fama, te exigí cariño”. Foto: captura Instagram

Finalmente, reafirmó sus intenciones de someterse a un examen de ADN para comprobar que es hija de Tommy Portugal. “Te lo hemos venido pidiendo mi mamá y yo desde hace años. También lo sabes”, acotó.

¿Cuándo conoció Tommy Portugal que era padre de María Fernanda Véliz?

Según lo expuesto por Tommy Portugal en su comunicado de este 9 de agosto, se enteró que tenía una hija cuando la niña estaba próxima a cumplir 13 años.

Relató que intentó acercarse y decidió no someterse a una prueba genética para no afectar a la entonces menor. “Decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna para no intentar herir los sentimiento de mi hija a pesar de la situación”, escribió en Instagram.