Tommy Portugal y otros peruanos famosos que se negaron a reconocer a sus hijos

La edición de “Magaly TV, la firme” del 8 de agosto despertó la polémica. María Fernanda Véliz denunció públicamente a Tommy Portugal de no reconocerla como su legítima hija. Lamentablemente, este no es el único caso en la escena nacional. Diversos personajes, desde futbolistas hasta cantantes, se han negado a realizarse la prueba de ADN para hacerse cargo de sus legítimos descendientes. Recuerda en esta nota los casos más sonados de la farándula peruana.

Tommy Portugal y su hija María Fernanda Véliz

Iniciamos con el más reciente. El cumbiambero es el centro de múltiples críticas luego de que una joven haya revelado en el programa de Magaly Medina que nunca recibió el apoyo de su padre, Tommy Portugal.

María Fernanda Véliz contó que no lleva el apellido del cantante porque nunca la reconoció de forma legal. Tommy Portugal también se ha negado a realizarse una prueba de ADN, aunque ella se lo haya pedido en diversas ocasiones. El cumbiambero trató de defenderse de estas acusaciones, pero fue desmentido rápidamente.

María Fernanda Véliz contó que Tommy Portugal no la apoyó en su carrera. Foto: Instagram Tommy Portugal/captura Magaly TV La Firme

Jean Paul Santa María pidió perdón tras escándalo con Angie Jibaja

Durante mucho tiempo, Jean Paul Santa María estuvo en la mirada del ojo público, pues se negaba a reconocer a su hijo en más de una ocasión. La madre, la actriz Angie Jibaja, le exigió repetidas veces a su expareja someterse a una prueba de paternidad. Finalmente, en julio de 2014, el modelo sorprendió a todos al enviar un mensaje al menor a través de redes sociales.

“Hijo mío, perdóname. Sé que me equivoqué, sé que te hice falta, que fue duro para ti, que me extrañaste, que me esperaste y lloraste por mí. Sé que no merecías esto y te pido perdón. No pretendo tener credibilidad, el único sentido por el que hago esto es porque te amo y no aguanto más vivir sin expresarlo”, dice parte del texto que escribió Jean Paul Santa María.

Jean Paul Santa María pidió perdón a su hijo con Angie Jibaja a través de su Facebook. Foto: difusión

Arquero Carlos Cáceda negaba paternidad y manutención a sus hijos

En el 2012, el futbolista Carlos Cáceda fue denunciado por su expareja Raisa Samamé. La mujer, quien ese entonces tenía 22 años, acusaba al arquero de no pasarle una pensión a la hija de ambos. Además, Raisa se encontraba embarazada, hijo que el actual deportista de Melgar tampoco quiso reconocer.

Después de una larga lucha legal, Carlos Cáceda fue obligado a someterse a una prueba de ADN, la cual resultó positiva. El arquero tuvo que hacerse cargo de ambos pequeños. La historia no terminaría ahí. Años más tarde, el futbolista acusó a Raisa Samamé de difamación, denuncia que finalmente fue archivada.