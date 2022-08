Estrella Torres y Tommy Portugal fueron una de las parejas más estables de la farándula peruana durante muchos años y, aunque el amor entre ellos llegó a su fin, el cariño y la buena relación continúan intactas. Es así que, recientemente, la exintegrante de Corazón Serrano y Puro Sentimiento le dedicó un tierno mensaje a María Fernanda Véliz, la única hija de su expareja por medio de Instagram.

En su dedicatoria, la cantante peruana natural de Pacasmayo alentaba a la joven artista a no rendirse ante las adversidades y seguir luchando para hacer realidad su sueño de convertirse en cantante. Ello luego de enterarse de que Mafer no pasó el casting para la última temporada de “La voz Perú”.

“Me encantó, lo máximo, Mafer. Así se me cerraron muchas puertas, eso quiere decir una cosa y que vas a ser grande ”, escribió Estrella Torres. Afortunadamente, este mensaje no pasó desapercibido por la hija de Tommy Portugal, quien afectuosamente le contestó: “Gracias, Estrellita”.

El tierno mensaje de Estrella Torres para la hija de Tommy Portugal. Foto: Mafer Véliz/Instagram

¿De qué acusó la hija de Tommy Portugal al cantante?

La hija de Tommy Portugal aseguró que el cantante aún no la ha reconocido legalmente y que, a raíz de ello, no lleva el apellido del cantante.

“Yo le dije que empecemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco (...). Yo le vine pidiendo que por favor lo arreglemos. Muchísimo tiempo estuve diciéndole para hacerme el ADN”, mencionó.

Cabe precisar que Mafer Portugal es el nombre artístico de María Fernanda Véliz y con el cual se encuentra en sus diversos perfiles en redes sociales.

¿Cómo respondió Tommy Portugal?

Tras las fuertes acusaciones en su contra, Tommy Portugal emitió un comunicado sobre la relación con su hija. En esta publicación, el artista señala que sí ha hecho lo posible por mejorar el vínculo con la joven.

“Aunque me tomó tiempo procesarlo, decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna, incluso sin haber solicitado una prueba de ADN para intentar no herir los sentimientos de mi hija (...). Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y a desarrollarse artísticamente”, mencionó a través de Instagram.