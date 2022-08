Hija de Tommy Portugal lo acusa de no hacerse prueba de ADN: “Le pedí que lo arreglemos”

La hija de Tommy Portugal, María Fernanda Véliz, hizo una fuerte acusación contra el cantante de cumbia en una entrevista para “Magaly TV, la firme”. La joven reveló que no lleva el apellido de él porque nunca la ha reconocido de manera legal. Además, contó que le pidió al artista nacional que se hagan una prueba de ADN, pero él se rehúsa.

¿Qué dijo la hija de Tommy Portugal?

Mafer Veliz contó que Tommy Portugal se enteró de su existencia cuando ella tenía 12 años. Desde ese momento, se hizo cargo de la manutención hasta que cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, ahora no tienen una relación cercana.

“Nosotros somos vecinos, vivimos en el mismo condominio, pero nos veíamos una vez a las quinientas. A veces cuando yo iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo estaba solamente con mi abuela... Yo le dije que empecemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco ”, expresó.

Mencionó que, en varias ocasiones, ha intentado que el cantante empiece con el proceso legal de reconocimiento de paternidad, pero ya está cansada.

“Yo le vine pidiendo que por favor lo arreglemos. Muchísimo tiempo estuve diciéndole para hacerme el ADN ”, aseveró.

Hija de Tommy Portugal lo acusa de no apoyarla

María Fernanda Véliz asegura que el intérprete de “Una noche” no la apoya en su carrera musical pese a que comparten la misma pasión.

“Sí, le pedía ayuda. Cuando yo subía mis covers, le decía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él publicaba algo con su pareja y decía que era ‘la mejor cantante del Perú’”, sostuvo la joven, quien nació fruto de la relación de Tommy Portugal con la animadora infantil Mariela Véliz.

¿Tommy Portugal prefería apoyar a Estrella Torres y no a su hija?

En otro momento de la entrevista, Mafer Véliz reveló que su padre tenía preferencias por Estrella Torres cuando eran pareja. Según contó la joven de 20 años, ella le pedía que la apoyara compartiendo su música, pero él pocas veces lo hacía y se sentía ignorada por eso.

“Cuando él apoya a sus amigos, su expareja dice que él es productor musical, que él la ha apoyado, pero me dolía que la apoye y a mí no . Decía ‘¿por qué a mí no, acaso no soy talentosa?’ , siempre me he preguntado eso”, declaró entre lágrimas.