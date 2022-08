Allison Pastor jura no volver al programa de Gisela Valcárcel: “Ni por un millón de soles”

Gisela Valcárcel regresó a la televisión con su nuevo programa “La gran estrella” y las críticas hacia ella no se hicieron esperar. En esta ocasión, Allison Pastor, quien protagonizó un tenso momento con ella cuando participó en su programa “Reinas del Show” 2021, del cual terminó renunciando, lanzó un fuerte comentario sobre la presentadora.

¿Qué dijo Allison Pastor sobre Gisela Valcárcel?

Todo comenzó en el programa “D’Mañana” de Panamericana TV. La exchica reality Allison Pastor se presentó para dar una entrevista y, en un momento, le preguntaron con qué palabra definía a Gisela Valcárcel. “¿Dónde está la escoba?”, dijo a modo de broma, dejando entrever que se refería al calificativo ‘bruja’.

“Si te llaman y te dicen: ¿Allison necesitamos de ti, por favor...volverías a un programa que tenga que ver con baile?”, le preguntó Karla Tarazona. “Le diría gracias por la oportunidad, pero no”, respondió tajante.

Asimismo, mencionó que cuenta con el respaldo de su pareja, el actor Erick Elera. “Yo siempre he dicho, mi esposo también sabe, y la gente que me conoce. Así me paguen un millón de soles, yo el trato, la calidad humana que te da las personas vale más que el dinero ”, agregó.

Allison Pastor será integrante de “Esto es bacán”

El canal Willax Televisión anunció el estreno de un nuevo reality de competencia llamado “Esto es bacán”. A través de las redes sociales, Allison Pastor reveló que será parte de este programa al mostrarse junto a otras figuras conocidas como Zumba, Elías Montalvo, ‘El chocolatito’ y Duilio Vallebuona.