Luis Corbacho, ex de Jaime Bayly, lo llama “destructivo”: “Llevé terapia psiquiátrica”

El argentino Luis Corbacho, quien tuvo un romance con Jaime Bayly, vuelve a reaparecer en una entrevista. Esto en medio de las críticas que recibe el periodista peruano debido a que muchas personas recordaron que, hace varios años, él expuso la orientación sexual del fallecido actor Diego Bertie sin su consentimiento.

¿Qué dijo Luis Corbacho, expareja de Jaime Bayly?

El exnovio de Jaime Bayly lo llamó “destructivo” y reveló que tuvo que llevar tratamiento psicológico después de separarse de él. Ambos tuvieron una relación amorosa, la cual duró 10 años hasta que el escritor peruano conoció a Silvia Núñez del Arco, también escritora y madre de su última hija.

“No le guardo rencor, pero, en verdad, no tengo ganas de ningún encuentro con él. (...) Jaime siempre causa daño psíquico a todas las personas que se relacionan con él. Te lo digo porque estuve 10 años a su lado. (...) Es una persona muy destructiva. Hice tratamiento psicológico muy fuerte, psiquiátrico, incluso. Tiene unos manejos muy oscuros. Si uno no está bien parado, puede terminar muy mal ”, expresó en una entrevista para El Popular.

Luis Corbacho y Jaime Bayly fueron pareja durante siete años. Foto: composición / GLR

Luis Corbacho critica silencio de Jaime Bayly tras la muerte de Diego Bertie

Al ser consultado sobre el silencio que ha guardado Jaime Bayly tras la muerte de Diego Bertie, Luis Corbacho lamentó el fallecimiento del actor y criticó que el escritor no se haya pronunciado al respecto.

“Eso me parece muy cobarde. ¡Cómo no va a decir nada! Si tuvo una pelea pública hace tres meses, fue la persona que lo sacó obligadamente del clóset. Me parece muy ruin no decir nada. Espero que diga algo en su programa”, opinó el argentino.

Luego, afirmó que ha superado la polémica relación que tuvo con el periodista peruano. “Se lo puedo decir ahorita a través de esta entrevista, que no le guardo rencor. Cuando una persona es feliz y suelta el pasado, no guarda ningún rencor. Me está yendo muy bien como para estar atado a Jaime (risas). Me está yendo muy bien”, sostuvo.