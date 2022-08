Xoana González revela con qué chicos reality ha estado

Xoana González fue invitada al episodio 10 del programa de YouTube, “En tragos con Shirley Arica”, estrenado el 7 de agosto. Ahí, la estrella de OnlyFans reveló quién fue su primer saliente apenas llegó a Perú. Su respuesta motivó que luego la modelo argentina revele otros nombres de conocidos chicos realitys con los que alguna vez tuvo algo.

¿Xoana González y Mario Hart?

“Fue unos besitos con Mario Hart” , contó Xoana González, de 34 años, quien llegó a Perú en 2013, como parte de la segunda versión de las “Chicas Doradas” de Rústica.

“No me imagino a Xoana con Mario”, comentó Shirley Arica, sobre el piloto quien justo ese mismo día, domingo 7, anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a Korina Rivadeneira.

“No, fue Joshua (Ivanoff)”, se corrigió la modelo argentina para luego agregar que hubo una ‘seguidilla’ de nombres más. “Yo cuando estoy soltera me dedicó a bajar muñecos”, comentó.

PUEDES VER: Macarena Gastaldo se reencuentra con Xoana González y le propone abrir OnlyFans en conjunto

¿Con qué otros chicos realitys salió Xoana González?

Según Xoana González aparte de Mario Hart e Israel Dreyfus también tuvo algo con Juan Pablo Bezada, quien se hizo conocido por participar en “Esto es guerra” y “Verano Extremo”.

Otro nombre que mencionó fue el de Benjamín Lukovski, también exintegrante de “EEG”, que se fue del Perú en 2017 para forjarse una carrera como actor y de quien se supo participó en el filme ‘Tu Me Manques’ de Rodrigo Bellot.

Finalmente, Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de la influencer Andrea San Martín, fue el último citado por Xoana González, quien estuvo casada con Rodrigo Valle exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

¿Qué pasó entre Xoana González y Renzo Spraggon?

Otro punto que tocó Xoana González en la entrevista con Shirley Arica fue su relación con Renzo Spraggon, exintegrante de “Combate”. El romance entre ambos terminó luego que el stripper argentino confesó en “El valor de la verdad” que estaba con ella para aprovechar su fama.