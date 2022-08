Andrea Llosa sorprende con radical cambio de look: “No a todos tiene que gustarle”

Andrea Llosa se ha convertido en una de las figuras de la farándula más activas en redes sociales. A menudo, la conductora de televisión de ATV suele compartir divertidas fotos y videos de las actividades que realiza a diario. Así, este lunes 8 de agosto, se animó a mostrar en Instagram el cambio de look que se hizo para poder lucir una imagen renovada.

Andrea Llosa se somete a cambio de look

Por medio de sus historias en Instagram, Andrea Llosa mostró cómo su estilista le iba cortando el cabello para armarle un flequillo y unas ondas sueltas.

“Estoy con Maga Hair, que es la estilista que me ha cortado el pelo, el cerquillo, este cambio de look (...). Quiero hacer justicia y quiero que Maga, por favor, le explique a la gente que esto no es peluca”, comentó la presentadora de “Andrea” en sus redes sociales.

Ante ello, la estilista respondió: “No es peluca”. Llosa añadió: “Hay estilistas, tus pares, que se han atrevido a decir que es peluca. ¡No! ¿Puedes creer? ¿Entendido? Entendido, no hay nada más”.

¿Cómo quedó su corte de pelo?

Tras someterse a este cambio de look, Andrea Llosa publicó en su Instagram oficial una serie de fotografías mostrando los resultados. La periodista compartió un emotivo mensaje para demostrar lo emocionada que estaba por su nuevo corte de pelo y, además, aseguró que no le prestaría importancia a las críticas.

“Un día me levanté y dije: ‘Es hora de cambiar’. Lo importante es que tú te sientas bien, no a todos tiene que gustarle. Un avezado corte de cerquillo y listo. Gracias, @magahairandmakeup, por el cambio y por no hacerme caso y oponerte a cortarlo un poco más”, escribió.