Canción de Diego Bertie lidera top 50 de Spotify de los virales más escuchados en Perú

Diego Bertie seguirá viviendo en los corazones de sus fans a través de su música. Antes de fallecer debido a una caída desde lo alto de un edificio, el viernes de 5 de agosto, el actor había retomado su carrera como cantante y realizaba conciertos en La Estación de Barranco. En sus presentaciones no podía faltar el tema “Qué difícil es amar”, el cual se ha vuelto viral en las redes sociales.

Ahora, millones de peruanos se encuentran escuchando esa canción que fue estrenada en 1997 y que forma parte de su primer disco “Fuego Azul”, el cual marcó el inicio de su incursión en la industria musical. Así lo demuestra la lista del Top 50 Viral de Spotify.

Diego Bertie en Spotify

Según se puede observar en la plataforma Spotify, “Qué difícil es amar” se ubica en el puesto número 1 de la lista de canciones virales más escuchadas a nivel de todo el Perú. El tema supera a éxitos como “August” de Taylor Swift y “Ojos marrones” de Lasso.

“Hoy ha salido ese sol de nuevo y día a día se hace una vida. Quiero sacar lo que tengo dentro y ver colores y formas nuevas. Contigo no existe final, solo un largo camino que andar. Las sombras me acompañarán, y con dragones habrá que luchar”, se escucha en la parte inicial de la canción.

En una entrevista para Verónica Linares, Diego Bertie reveló que fue el músico Augusto Madueño quien lo motivó a volver a cantar en los escenarios.

“Augusto Madueño, hermano de Pelo y José Luis, me llamó en pandemia y me dijo que quería hacer un homenaje al rock, que era fan de ‘Qué difícil es amar’, y quedó hermosa. Le dije ‘grabemos una canción’, me la pasó, hice mi parte y así empezó”, expresó el fallecido actor.

Diego Bertie en Spotify. Foto: captura Spotify

Diego Bertie: ¿por qué falleció?

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que Diego Bertie falleció el viernes 5 de agosto. Sin embargo, lo que se sabe es que el actor de “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio” cayó desde el piso 14 del edificio donde vivía solo en Miraflores. Fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, pero los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarlo.