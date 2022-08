‘Chorri’ Palacios se somete a terapia con su esposa tras ampays: “No quiero perder a mi familia”

Roberto ‘Chorri’ Palacios dijo que cometió “dos errores” en alusión a los ampays que protagonizó semanas atrás. En una entrevista para el canal de YouTube “A Cindy le dicen”, estrenado el sábado de 6 de agosto, el exfutbolista afirmó estar dispuesto a todo para salvar su matrimonio con Karla Quintana.

‘Chorri’ Palacios: “No quiero perder a mi familia”

El ‘Chorri’ Palacios le confió a Cindy Marino que en su casa, a pesar del “enojo y la bronca”, están tratando de superar el escandalo de infidelidad con ayuda profesional a la que asiste con su esposa Karla Quintana, y que por ese lado “tenía tranquilidad”.

“Estamos tratando de sobrellevar este momento. Llevamos terapia con un profesional porque yo se lo he pedido, pues no quiero perder a mi familia. Cometí dos errores (infidelidades) y los asumo, pero estoy seguro de que el tiempo me va a ayudar a borrar todo eso. Voy a intentar recuperar su confianza”, afirmó.

‘Chorri’ Palacios: “Caí en la tentación”

“Magaly TV, la firme” logró captar a Roberto ‘Chorri’ Palacios siendo infiel a su esposa dos veces en menos de 30 días y con dos mujeres diferentes.

Sobre esto, el exseleccionado recalcó: ”Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación” .

No obstante, el ‘Chorri’ Palacios dijo: “No volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”.