Mario Hart comparte emotivo mensaje tras nacimiento de su segundo hijo

¡La familia crece! Mario Hart y Korina Rivadeneira emocionaron a sus fanáticos al anunciar, desde días antes, que su segundo hijo nacería el domingo 7 de agosto. Luego de que la venezolana revelara que optaría por cesárea para dar a luz, el piloto de automovilismo compartió todos los detalles de lo que sería la llegada de ‘Marito’. Esto es lo que dijo al momento de tenerlo en sus brazos por primera vez.

Mario Hart: “Bienvenido, amor de nuestras vidas”

Mario Hart no pudo contener su alegría al ver que Korina Rivadeneira estaba lista para la llegada de ‘Marito’. El exintegrante de “Esto es guerra” fue el primero de la pareja en publicar un emotivo mensaje en honor a su segundo bebé.

El excapitán del equipo verde de “Combate” se manifestó en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores con estas tiernas palabras: “¡Bienvenido, amor de nuestras vidas! Desde ya, te amamos muchísimo. ‘Marito’ is in the house. Gracias, Dios, por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”.

El excombatiente se mostró feliz en redes sociales. Foto: Mario Hart/Instagram

Minutos antes, cuando lo último que se sabía era que Korina había ingresado al quirófano, el también cantante de reguetón ya había comunicado la llegada de su retoño con una breve historia, en la que se puede ver las huellas de los pies del pequeño.

Mario Hart confirmó el nacimiento de su segundo hijo con Korina Rivadeneira. Foto: Mario Hart/Instagram

¿Mario Hart ya no quiere más hijos?

Si bien Korina Rivadeneira ha dicho en repetidas ocasiones que quiere tener una familia numerosa, Mario Hart está pensando en no volver a tener descendientes. En una conversación con “En boca de todos”, el tricampeón nacional de karting aclaró que podría optar por una intervención quirúrgica con tal de no ser padre nuevamente:

“No va a haber otro (bebé), no va a haber. Apenas nace ‘Marito’ (me haré la vasectomía), ya suficiente con dos, cerramos la fábrica”. (...) Creo que, por ahora, voy a tomar otros métodos anticonceptivos antes de hacerme la vasectomía, pensar en eso me pone más nervioso que en el parto. El pensar que te vayan a tocar ahí. Es un tema muy delicado”.