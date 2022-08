El primer capítulo de “La gran estrella” se estrenó con la conducción de Gisela Valcárcel, quien presentó a su jurado y a los 12 participantes que demostrarán su talento musical a lo largo de la temporada. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el momento en que Susan Ochoa apareció como una de las invitadas de la noche.

¿Qué pasó entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa en “El artista del año”?

Susan Ochoa ganó dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2019, como mejor intérprete y mejor canción, con su sencillo “Ya no más”, el cual se inspiró en la violencia hacia la mujer, una experiencia que ella vivió. Ante ello, fue llamada para participar en “El artista del año” de Gisela Valcárcel en el mismo año y aceptó la propuesta.

No obstante, luego de seis noches de gala, Daniela Darcourt salió ganadora en el versus ante Susan Ochoa. No obstante, Gisela Valcárcel le pidió a esta última que aplaudiera y estuviera feliz por su rival.

A pesar de que Susan Ochoa le indicó que siempre lo haría, la ‘Señito’ no se quedó callada y le continuó insistiendo hasta que llegó a un momento incómodo, en el que la participante se sintió humillada frente a cámaras. “ No importa quién salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos ”, comentó Gisela.

La cantante de “Ya no más” renunció oficialmente al programa de “El artista del año” a los pocos días y reveló esta decisión en un video. “ El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada . Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, explicó.

Otras discusiones que ha tenido Gisela Valcárcel al aire

La modelo Allison Pastor, esposa de Erick Elera, era una de las concursantes de “Reinas del show” en el 2021. En aquel periodo, ella comentó sobre los errores que la producción tenía cuando era su turno. “El tema de música no depende de mí. A mí me dan una música, me dan una edición y yo tengo que hacer lo que me dan”, explicó.

Gisela le dijo que siempre ha estado incómoda con la producción y le preguntó: “ ¿Por qué has seguido participando? ¿Por qué no te retiraste? ”. Allison no toleró a la ‘Señito’ y renunció en vivo.