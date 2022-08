Habla el mánager. Tras el repentino fallecimiento del reconocido actor Diego Bertie el último 5 de agosto, su representante brindó una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, en la que habló sobre el deceso del actor.

Carlos Sánchez brindó detalles acerca de su amistad con Diego Bertie y confirmó que el artista tenía una relación sentimental.

Mánager habló con el novio de Diego Bertie

Al ser consultado por una reportera de Magaly Medina sobre si Diego Bertie le había comentado acerca de su vida amorosa, el representante respondió afirmativamente y señaló que el día de la defunción del actor se comunicó con su novio.

“ Sí, hablé con él (novio de Bertie) esta mañana, pero por mensaje de texto, por chat”, expresó Carlos Sánchez y sostuvo, además, que desconocía si el actor estaba acompañado al momento de su fallecimiento. “No tengo más detalles”.

Mánager afirma que tenía una estrecha amistad con Diego

Asimismo, Carlos Sánchez aclaró que su relación con Diego Bertie no era estrictamente laboral, sino que se había convertido en su amigo y casi en su confidente.

“Yo no he tenido solo una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo y puedo decir que Diego amaba la vida, a su familia, a sus hijos, le encantaba estar rodeado de sus hermanos”, señaló. “A mí me decía que le recordaba mucho a su papá”, finalizó.