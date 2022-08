Diego Bertie: Andrés Hurtado reveló que Gisela estuvo ‘perdidamente enamorada’ del actor

Diego Bertie perdió la vida tras caer de su edificio el pasado viernes 5 de agosto y el Perú continúa llorando su partida. Uno de sus grandes amigos fue Andrés Hurtado, quien en una entrevista con La República, reveló que Gisela Valcárcel estuvo muy enamorada del actor e incluso le pidió ayuda para conseguir un romance entre ambos.

“ Gisela toda su vida moría por Diego y me decía: ¿Qué te dijo?. No me decía nada. Me tenía seco Gisela. Esta es una primicia para ustedes. Yo estaba en medio de los dos para que se dé ” declaró el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, programa al que estaba invitado el cantante para el sábado 6 de agosto.

El popular ‘Chibolín’ también reveló cuál era la actitud del intérprete de “Qué difícil es amar” cuando percibía la atracción de la conductora hacia él: “ La que estaba perdidamente enamorada era Gisela. (Él) se ponía muy nervioso y en ese tiempo Gisela hacía el “Aló Gisela” y yo le decía a él: ¿Qué quieres que haga si se muere por ti?. Se lo iba a decir hoy” .

Diego Bertie: “Ethel, pude ser tu padrastro”

No es la primera vez que se da a conocer este romance no concretado entre la empresaria y el actor. El mismo Diego Bertie se lo contó a Ethel Pozo, hija de Gisela, en una de sus últimas entrevistas

“ Cuando tu mami empezaba con ‘Alo Gisela’ y Andrés Hurtado quería hacer todo lo posible porque nos conociéramos, Ethel, pude ser tu padrastro, casi fue, es que en el Amauta pasaba de todo ”, reveló a “América Hoy”.

Gisela lamentó la muerte de Diego Bertie

Recordemos que Gisela se pronunció bastante apenada con la noticia del fallecimiento de Diego Bertie: “Diego era un ser humano sensible, inteligente, maravilloso. Te miraba y uno se quedaba con ganas de que él tenga más cosas que decir. A veces consideré que era tímido, pero en realidad era reservado”, contó a “América Hoy”.