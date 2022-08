Jonathan Rojas afirma que Christian dejó de hablarle cuando él se fue de su orquesta: “Cero contacto”

Jonathan Rojas compartió filas con Christian Domínguez en la agrupación musical de cumbia Gran Orquesta Internacional durante varios años, la cual estuvo liderada por la pareja de Pamela Franco. Sin embargo, tras la llegada de la pandemia y con cero presentaciones, los integrantes de dicha orquesta optaron por tomar nuevos caminos. Ese fue el caso de Rojas, quien junto a Angelo Fukuy, se unió al grupo Zona Libre.

Desde la salida de Jonathan del grupo de Domínguez, su relación amical fue diluyéndose a tal punto que dejaron de frecuentarse. No obstante, hasta la fecha de hoy, se desconocía que ambas figuras de la TV habían dado por terminada el vínculo que alguna vez hubo entre ellos.

¿Cómo es la relación de Jonathan Rojas y Christian Domínguez?

En su paso por el programa de YouTube “Edson pa’ que más” de Edson Dávila, el ahora integrante de Zona Libre contó que su retiro de la Gran Orquesta le costó su amistad con el conductor de “América hoy”.

Todo sucedió cuando ‘Giselo’ le preguntó: “¿Cómo es tu relación actual con Domínguez?, ¿aún tienen comunicación?”. “Espero que no haya quedado como Fukuy”, dijo uno de los miembros de producción de la plataforma, en alusión al enfrentamiento que este tuvo con Christian, debido a que solo le pagaba 500 soles cada mes y medio cuando formaba parte de la Gran Orquesta Internacional.

“ No tengo comunicación con él, nada, cero (...) Ni para un chifita ”, comentó entre risas el invitado.

“No me hablo con él, es que a raíz de que yo me salí de la orquesta, él me quitó el habla”. Además, indicó que a diferencia de otros compañeros que tuvieron problemas con cobros de su empresa, a él sí le pagaron lo que le correspondía.

“Me pagó todo, no hay ningún problema en eso, pero (los problemas que hubo fueron) por parte de los dueños (...) No, no soy figureti, nada que ver con eso”, agregó.

El día que Jonathan anunció su retiro de la Gran Orquesta Internacional

Tras seis años formando parte de la agrupación de cumbia, en diciembre del 2020, Jonathan Rojas anunció, en sus plataformas sociales, su retiro definitivo de la orquesta para ir a un nuevo proyecto.

“Con sentimientos encontrados quiero comunicarles que a partir de la fecha no continúo en Gran Orquesta Internacional. Doy un paso al costado por motivos y proyectos personales que se vienen para mí y que los tomaré con la misma ilusión que me tocó vivir cuando llegue acá”, se leía en la descripción de su publicación.