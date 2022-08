Flavia Laos y Austin Palao oficializaron: ¿por qué decidieron formalizar su relación tras 7 meses?

Flavia Laos pasó por una mala experiencia luego de enterarse de que su exnovio Patricio Parodi inició una relación, al poco tiempo de terminar, con quien consideraba su amiga, Luciana Fuster. Mientras eso sucedía, Austin Palao estaba soltero y no era vinculado con ninguna mujer del espectáculo. Pero a inicios de este año, ambos se conocieron más y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Ahora, Flavia Laos y Austin Palao son puro fuego en las redes sociales. Los jóvenes se fueron de viaje a Indonesia y durante la noche del 3 de agosto, él le propuso a ella que sea su enamorada de manera oficial.

Flavia Laos y Austin Palao. Patricio Parodi y Luciana Fuster. Foto: Instagram.

¿Cómo empezaron los coqueteos entre Flavia Laos y Austin Palao?

Todo empezó cuando Flavia Laos y Austin Palao recibireron juntos el Año Nuevo 2022. Era la primera vez que los influencers eran vistos tan cariñosos. Los rumores de un romance aumentaron en febrero de ese mismo año, debido a que la actriz de “Princesas” reconoció que había hecho ‘click’ con el ex chico reality.

Luego, ella conoció a la familia de Austin Palao, viajaron a diferentes lugares, grabaron románticos videos para las redes, posaron en la portada de una revista conocida y hasta lanzaron una canción llamada “Estar contigo”. Sin embargo, ninguno de los dos quería decir que ya eran una pareja.

Los motivos de Flavia Laos y Austin Palao

Las críticas de los cibernautas y figuras de la televisión no se hicieron esperar. Muchos los acusaban de buscar marketing a costa de su romance, razón por la que no oficializaban. Otros aseguraban que nunca iban a admitir que ya tenían más que una amistad.

En una entrevista para un canal de YouTube, Austin Palao reveló sus motivos para no dar ese siguiente paso. Lo cierto es que él apenas sentía una ilusión.

“Yo creo que la palabra enamorado tiene mucho peso , digamos que estamos en una etapa de ilusión que es lo que suscita el inicio. Estamos conociéndonos de otra forma, todo empieza por algo amical y en el transcurso se va viendo qué pasará”, expresó.

Por su parte, la actriz de “Ven, baila, quinceañera” aclaró que no se trataban como una pareja, pues para ella era importante que exista una fecha de oficialización.

“Estamos saliendo, formalmente, no me ha pedido para estar. A mí sí me importa que haya una fecha. No me gusta meterle presión ni nada, pero todo va a fluir como tenga que fluir”, señaló.

¿Cómo le pidió Austin Palao a Flavia Laos que sea su novia?