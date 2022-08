Pedro Suárez Vértiz publica emotivo mensaje dedicado a Diego Bertie: “Era todo lo que queríamos ser”

Decenas de artistas nacionales se despidieron el viernes 5 de agosto de Diego Bertie, luego de confirmarse su deceso tras caer del piso 14 de su departamento ubicado en el malecón de Miraflores. Pedro Suárez Vértiz fue uno de los músicos en pronunciarse y reveló que enterarse del suceso fue uno de “los despertares más dolorosos de mi vida”.

El exintegrante de Arena Hash publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y expresó el dolor que siente, pero que no se compara con el de su familia y en específico el de su hija, Aissa Bertie.

“Los noticieros no especificaban si Diego había fallecido o no. Solo decían que había caído de un piso 14. Y aunque la conclusión es obvia, yo no quería que Diego se vaya porque era un hombre bueno, talentoso y sobre todo, padre. Nada importa, más hoy que su hija y el hermano de ella. Por más que el dolor me cope, el auténtico sufrimiento es de ellos” , lamentó Vértiz.

Mensaje de Pedro Suárez Vértiz. Foto:

Pedro Suárez Vértiz admiraba a Diego Bertie

Pedro Suárez Vértiz reveló todo lo que Diego Bertie significaba para él y precisó que lo consideraba un gran referente desde su infancia, además de remarcar sus logros en el medio artístico.

“Con la partida de Diego Bertie se ha ido también mis años de adolescente soñador. Porque él era todo lo que queríamos ser” , expresó.

Diego Bertie falleció el viernes 5 de agosto tras caer de su edificio. Foto: Diego Bertie/Instagram

Envío un mensaje a la hija de Diego Bertie

Al final de su escrito, el músico peruano aprovechó en dirigirse a Aissa Bertie con un peculiar mensaje: “Hija de Diego: La vida solo te da preguntas. Jamás repuestas. Te quiero”.

Cabe recordar que figuras como Ethel Pozo y Juliana Oxenford criticaron cómo los medios abordaron a la familia de Diego Bertie al calificarlos de irrespetuosos.