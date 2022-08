Diego Bertie: mánager del artista descarta su fallecimiento por depresión: “Amaba la vida”

El fallecimiento de Diego Bertie ha enlutado al mundo del espectáculo y arte en general. El artista de 54 años cayó del piso 14 en el edificio de su vivienda ubicada en Miraflores. América Noticias informó que los restos del artista fueron llevados al cementerio de La Molina por su hermano.

Fue en la última edición del programa de Magaly Medina donde Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Diego Bertie, descartó tajantemente que la muerte del intérprete de “Qué difícil es amar” haya sido a causa de una presunta depresión, tal como se ha venido especulando.

Mánager de Diego Bertie descarta muerte del actor por depresión

El representante del artista se presentó ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”. En esa línea, la popular ‘Urraca’ le preguntó por qué Diego Bertie había cancelado sus presentaciones.

“Él me había llamado y me comenta que se sentía un poco con la tos y nosotros comentamos: ‘Oye, hermano, ¿no será COVID?’ Mira, si no vas a estar al 100%, mejor descansa. Hablo con la empresa que vende los tickets y lo reprogramamos”, señaló al inicio.

En tanto, sobre el show íntimo que se iba a realizar para familiares y amigos, Carlos Sánchez mencionó que, un día antes de su fallecimiento, ambos estuvieron intercambiando conversaciones por audio. “(Diego Bertie) me dijo: ‘Carlos, como tenemos los lugares llenos todo el tiempo, te pido por favor bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos, mi familia, mis amigos y hacer una noche linda de amigos y familia”, siguió narrando el agente.

Tras escuchar esta declaración, Magaly Medina refirió que Bertie Brignardello tenía planes y proyectos a futuro. “Él no era un hombre que estaba abatido por la tristeza, la desesperación, según lo que cuenta la gente. (...) No estaba atravesando un periodo depresivo (...) estaba totalmente entusiasmado con las reacciones que había tenido el público (...) la gente lo quería”.

Ante la pregunta de la reportera: “¿Tú crees que haya tomado la decisión de suicidarse?”, Sánchez de la Puente hizo una aclaración. “El ser humano es complejo, yo no he tenido solo una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo, y te puedo decir que Diego amaba la vida, amaba a su familia, a su hija, le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que yo le hacía acordar mucho a su papá”, manifestó.