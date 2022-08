Magaly Medina se mostró bastante afectada tras presentar un informe sobre la vida del reconocido actor peruano Diego Bertie, quien falleció el último viernes 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio en el que vivía en Miraflores.

Magaly afirma que fue “chocante” el deceso de Bertie

Magaly Medina contó los detalles de cómo fue que se enteró del deceso de Diego Bertie por y lo que sintió en ese momento.

“Esta mañana a las 6:30 de la mañana, mientras yo entrenaba en el gimnasio de mi casa escuché a Phillip Butters dar la noticia, fue chocante en un momento, fue fuertísimo ”, comentó la polémica presentadora en su programa “Magaly TV: la firme”, quien además agregó que el actor siempre le pareció una persona estable emocionalmente.

Magaly: “Sentí como si hubiera conocido de siempre a Diego”

Magaly Medina sostuvo que aunque no conoció muy bien a Diego Bertie, sintió todo lo contrario cuando lo entrevistó , pues según la conductora el actor era un hombre con bastante carisma.

“Yo sentí en un momento como si lo hubiera conocido de siempre y a Diego Bertie, yo no lo conocí más que por la pantalla, por sus obras. No es mi amigo, no soy amiga de nadie de la farándula, pero sin embargo, es un hombre que emanaba simpatía y carisma, un tipo que era el típico galán con clase, un tipo misterioso y con discreción”, añadió Magaly Medina.