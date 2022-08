El fallecimiento de Diego Bertie todavía mantiene conmocionados a cientos de peruanos. El destacado artista nacional compuso un éxito por el que quedará inmortalizado: “Qué difícil es amar”, la cual formó parte de su álbum “Fuego azul”, estrenado en 1997 y se convirtió en uno de los temas icónicos dentro del rock nacional.

¿Cómo nace “Qué difícil es amar”?

El fallecido cantante reveló que esta canción siempre estuvo pensada para ser un éxito: “Manuel Garrido Lecca me sugirió que necesitábamos un hit (para su álbum); entonces, me contactó con Gonzalo Polar y él me mandó la melodía de “Qué difícil es amar”, y le hice una letra, que encajó perfectamente con ella”, contó a Perú21.

El tema lo catapultó a la fama y se convirtió en uno de los personajes públicos más populares de finales de la década de los 90. Tanta fue su repercusión que 21 años después, en 2018, se realizó una película con su nombre, en la cual actuó el propio Diego Bertie. Además, durante las presentaciones que realizó en su intento de relanzar su carrera musical, este tema fue uno de los más pedidos.

¿Cuál es el significado de “Qué difícil es amar”?