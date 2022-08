Franco Pennano es uno de los nuevos personajes que integra el elenco de “Al fondo hay sitio”. El apuesto joven reside en la casa de Francesca Maldini junto a su padre, Diego Montabán, y su hermana, Alessia. En las últimas semanas, sus escenas compartidas con July (Guadalupe Farfán), la nueva empleada del hogar, han llamado la atención de más de uno porque se percibe el inicio de un romance.

Sobre eso y muchos aspectos más de su papel, Franco Pennano habló con “En boca de todos”. El actor se mostró contento por la cálida aceptación que ha recibido su personaje y respondió sobre si su presunto amorío con July sería una repetición de lo que sucedió con Grace Gonzales y Nicolás de las Casas.

¿Cristóbal Montalbán es el nuevo Nicolás de las Casas?

“Hay muchas comparaciones con Nicolás. La narrativa es bastante parecida a la antigua, pero igual Cristóbal es un personaje diferente. Cristóbal no es Nicolás de las Casas”, aseveró Pennano en un inicio.

Respecto a sus acercamientos con July, descartó que —al menos por el momento— nazca un romance; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que algo se manifieste con el tiempo. “De momento, la verdad es que no, son aceite y agua, pero los opuestos se atraen”, agregó.

Franco Pennano es hermano de la también actriz Fiorella Pennano. Foto: Instagram

¿Franco Pennano es ‘pituco’ como Cristóbal Montalbán?

Muchos televidentes se preguntan si, al igual que Cristóbal, Franco Pennano tiene aires de creído por venir de una familia acomodada. Por ello, el actor fue consultado al respecto. “¿Franco es pituquito también?”, preguntó el reportero del magazine.

Entre risas, el intérprete respondió: “No, yo no me considero pituco. Es diferente, Cristóbal es medio ‘atorrantoso’, hijo de su casa, hijo de su papá”. Asimismo, recalcó que el nivel socioeconómico no sería un impedimento para que pueda enamorarse.