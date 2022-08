¿Quién es Sandra Masías, amiga de Diego Bertie que se casó con Jaime Bayly?

Diego Bertie confirmó en el programa de Magaly Medina el vínculo que tuvo con Jaime Bayly, quien, sin su consentimiento, lo expuso en uno de los artículos que escribió sobre él. Así, se animó a dar su descargo en el que mencionó que el escritor le había causado mucho daño y que simplemente lo dejó para casarse con su amiga Sandra Masías.

Ante ello, Jaime Bayly salió a negar mediante uno de sus textos lo mencionado por Bertie. Él aseguró que en realidad Sandra Masías, su exesposa, también había sido pareja del actor de Natacha. Conoce a continuación quién es Sandra Masías.

¿Quién es Sandra Masías?

Sandra Masías es la exesposa de Jaime Bayly. Como fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijas. Ella, a diferencia de Bayly, ha mantenido un perfil bajo y se ha enfocado a sus labores como gerente de Servicios y Desarrollo de la empresa hotelera Inkaterra. Masías ha cursado estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y cuenta con una especialización en Gestión Hotelera del Instituto de Tecnología de Singapur.

Sandra Masías y Jaime Bayly tuvieron dos hijas en su matrimonio. Foto: composición LR/Liou emotions/El Popular

¿Qué vínculo tuvo Sandra Masías con Diego Bertie?

De acuerdo a la entrevista realizada por Magaly Medina en su programa “Magaly TV, la firme”, Sandra Masías fue amiga muy cercana del actor. También mencionó que Jaime Bayly lo dejó repentinamente y que, posteriormente, contrajo matrimonio con ella, lo que para él significó una traición. “Nunca me enamoré, jamás. Era como una sombra, como un fantasma. Él se casó con mi mejor amiga. En el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo, él se quitó y se casó con mi mejor amiga. Nunca estuvo interesado en tener algo conmigo”, relató.

De igual manera, señaló que la versión de Bayly acerca de por qué ocultaron su relación era falsa, ya que no tenían miedo a enfrentarse a la sociedad y asumir su sexualidad. “Que diga que las cosas no funcionaron porque nos chupamos es mentira. Me dejó colgado solo y se fue con mi mejor amiga”, indicó.

Jaime Bayly y la vez que presentó a Sandra Masías en “El Francotirador”

Jaime Bayly, cuando estaba a la cabeza de su programa “El Francotirador” en 2010, presentó a su ahora exesposa, especialmente por ser el Día de la Madre. De esta manera, presentó a la progenitora de sus hijas Camila y Paola ante el público en una entrevista. En esta, se refirió a Sandra Masías como “la mujer a quien más he amado y amo, le deseo feliz día”.

En la conversación televisada, mencionaron la relación que ambos tenían con sus hijas y lo que significaba para ellas tener a una figura tan mediática como padre. “Mis hijas eran muy chiquitas y, desde que salías en TV, no entendían por qué su papá salía en la televisión”, dijo Masías. Por su parte, Bayly se desvivió en halagos hacia ella. “Nadie me ha dado un regalo más bello y precioso que tú”, aseveró el escritor.

¿Por qué terminaron su matrimonio Sandra Masías y Jaime Bayly?

Las razones que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse se desconoce. Jaime Bayly siempre mencionaba que llevaban una relación cordial con la madre de sus hijos. Sin embargo, ese tipo de lazo se rompió cuando el escritor comenzó una relación sentimental con Silvia Núñez, más aún cuando concibió una hija con él.

Bayly, por su parte, aclaró que no le fue infiel a Sandra porque, en ese entonces, hace 10 años que estaban divorciados, aunque vivían en departamentos cercanos en un mismo edificio. Asimismo, reveló que Masías lloró al enterarse de que esperaba una bebé de su actual pareja, y para resolver esta penosa situación, le propuso tener un hijo que podrían planificarlo en los próximos tres años.