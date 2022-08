Gisela Valcárcel lamenta la muerte de Diego Bertie: “Me encontraré con él; creo en la resurrección”

Se quebró en vivo. Gisela Valcárcel se comunicó con el programa “América hoy” para hablar sobre la sorpresiva muerte de Diego Bertie luego de que el actor cayera del piso 14 de la casa donde vivía en Miraflores.

“Me quedé estacionada, haciendo mis cosas, me quedé sentada como una hora (cuando me enteré)”, dijo al inicio la presentadora de televisión.

Valcárcel pidió respeto para la familia de Bertie, algo que fue apoyado por su hija, Ethel Pozo. Ambas informaron al público que no se centrarán en las causas de la muerte del actor o las reacciones de sus allegados, y que, por el contrario, se enfocarán en la carrera y logros de Diego.

“Nos encontraremos. Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él; creo en la resurrección y lo voy a recordar con cariño, con respeto. Voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia como tiene que ser”, señaló Gisela.

La conductora de “El gran show” recordó la última conversación que tuvo con el intérprete y la gran amistad que mantuvieron por muchos años. “Diego era un ser humano sensible, inteligente, maravilloso. Te miraba y uno se quedaba con las ganas de tener más cosas que decir. A veces consideraba que era tímido, pero en realidad era reservado”, señaló la también empresaria.

Ethel Pozo se conmueve por fallecimiento de Diego Bertie

La conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” recordó al actor y señaló que se habían visto dos semanas atrás en la entrevista que Diego Bertie le brindó al programa matutino “América hoy”.

“Un ser humano increíble. El abrazo que nos dimos fue real. Un ser humano extraordinario. Si a nosotros, que no hemos sido tan cercanos, nos afecta tanto su partida, imagínate su familia”, señaló Pozo.

¿Cómo fue la carrera de Diego Bertie?

Después de “obsesionarse con el teatro musical luego de un viaje a Broadway”, dio el gran salto del teatro a la televisión. Estuvo en varias producciones, pero sería la telenovela “Natacha” la que le cambiaría la vida y le daría el estatus de ‘galán de telenovelas’ que lo volvería tan popular en los años 90′.

Su última aparición en la pantalla chica fue en la serie “De vuelta al barrio” que estuvo al aire en el año 2021, dándole vida a ‘Luis Felipe Sandoval’. Además, Bertie también actuó en “Al fondo hay sitio” y se había hablado mucho sobre su supuesto regreso a la nueva temporada de la teleserie. Pese a esto, el actor le dijo a La República que aún no estaba seguro si regresaría al elenco.