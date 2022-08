Diego Bertie, últimas noticias: ¿a qué hora falleció el actor y cantante peruano?

Manager de Diego Bertie considera que el artista fue la "persona más noble con la que trabajó"

El manager de Diego Bertie se encuentra en shock tras la confirmación de su deceso. "Me estoy trasladando al hospital, estoy intentando contactarme con su pareja, pero no tengo más información. Estamos todos en shock porque Diego es un ángel viviendo entre nosotros, fue el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar.