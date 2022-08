Diego Bertie y la última entrevista que otorgó: una emotiva conversación con Verónica Linares

La muerte de Diego Bertie ha enlutado a todo el Perú. El famoso cantante falleció luego de caer desde lo alto de un edificio en Miraflores. Su partida ha dejado en shock a millones de personas. El actor había emprendido nuevos proyectos e incluso relanzó su carrera musical luego de varios años, razón por la que se encontraba muy orgulloso y satisfecho.

Esto motivó su reaparición pública en diversos programas y espacios de espectáculos. En las últimas semanas, brindó muchas entrevistas en los canales de televisión. Sin embargo, su última entrevista se publicó tan solo horas antes del fatal accidente que le arrebató la vida.

La última entrevista de Diego Bertie

Diego Bertie protagonizó una emotiva conversación con Verónica Linares para el canal de YouTube de la periodista, video que fue publicado la noche del 4 agosto en dicha plataforma.

En la mencionada entrevista se tocaron temas como su experiencia en televisión, sus recordados papeles en populares telenovelas, así como su vida personal y familiar. También dio detalles sobre su regreso a los escenarios.

En uno de los momentos, habló sobre su experiencia con la pandemia, situación que, según contó, lo ayudó a reflexionar sobre sus objetivos y metas personales.

“Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, al decir qué cosas he dejado a medias y que no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, entonces no quiero dejar nada a medias. De ahí vino mi regreso a la música” , expresó.

Cientos de usuarios dejaron mensajes en la red y lamentaron el fallecimiento del actor peruano.

¿Qué se sabe de la muerte de Diego Bertie?

Diego Bertie habría caído desde el balcón de su departamento en Miraflores en horas de la madrugada. Según declaraciones de Mario Casaretto, jefe departamental del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, el actor fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4.10 a. m. ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento. El hospital José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, se lee en el comunicado emitido por el nosocomio.