Ethel Pozo se molesta por cobertura periodística del fallecimiento de Diego Bertie

Pide respeto para su familia. Ethel Pozo se mostró indignada luego de que varios periodistas intentaran obtener las causas del deceso de Diego Bertie luego de caer del piso 14 de su edificio.

La conductora de “América Hoy” estaba conectada en directo con un equipo periodístico de su programa que cubría los detalles del fallecimiento del actor, a las afueras del hospital Casimiro Ulloa.

¿Qué provocó la molestia de Ethel Pozo?

La también influencer no pudo ocultar su incomodidad al presenciar la llegada de la fiscal Liz Loayza al nosocomio, donde fue trasladado el intérprete, porque rápidamente los reporteros de diversos medios de comunicación rodearon a la funcionaria para preguntarle los detalles del deceso, algo que fastidió enormemente a la hija de Gisela.

“Falleció a partir de las 4 a.m., todavía no lo tenemos. El cuerpo llegó sin vida y va a ser llevado a la Morgue”, declaró la fiscal a la prensa. Ante esto, la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” cuestionó duramente a otros programas de televisión por insistir y no respetar a los familiares del cantante. Incluso pidiéndole a su propio reportero que deje de inquirir las causas de la muerte.

“ Se ha pedido respeto, por favor, Oswaldo (el reportero de “América Hoy”) ya habrá momento, creo yo en dominicales… En otro tipo de programas, lamentablemente se quiere ver más allá y saber los pormenores ”, señaló claramente molesta y cortando la conexión en directo con las afueras del hospital.

Ethel señaló que en su matinal no iba a escarbar en los detalles del fallecimiento del actor o las reacciones de sus allegados, sino, por el contrario, se enfocarían en la carrera y logros de Diego.

“En estos momentos para “América Hoy”, el gran Diego se lo merece, debemos hablar de lo que nos entregó en vida, esos 30 años de carrera, lo humilde y sencillo que era. Él decía que a mí se me dio la oportunidad cuando empecé, yo tampoco había estudiado”, puntualizó Pozo.

Gisela Valcárcel lamenta la muerte de Diego Bertie: “Me encontraré con él; creo en la resurrección”

Valcárcel pidió respeto para la familia de Bertie, algo que fue apoyado por su hija, Ethel Pozo. Ambas informaron al público que no se centrarán en las causas de la muerte del actor o las reacciones de sus allegados, y que, por el contrario, se enfocarán en la carrera y logros de Diego.

“Nos encontraremos. Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él; creo en la resurrección y lo voy a recordar con cariño, con respeto. Voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia como tiene que ser”, señaló Gisela.

Diego Bertie: ministro Salas pone a disposición el Gran Teatro Nacional para velar al actor

El fallecimiento de Diego Bertie remeció a la farándula peruana y a la industria actoral. Amigos y familiares del artista dieron a conocer su opinión sobre él y los medios de comunicación emitieron notas del pasado para recordar sus mejores momentos en pantallas. Por ello, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, tuvo una solidaria decisión.

“Estamos tratando de comunicarnos con ellos, pero utilizo los medios de comunicación para decirle a los familiares de Diego Bertie que tienen el Gran Teatro Nacional, en nombre del Gobierno del Perú, y, por supuesto, las instalaciones del Ministerio de Cultura, si así lo consideran pertinente, para que sus restos sean llevados ahí ”, expresó para los medios de comunicación.

“ Yo creo que todos los peruanos, que hemos admirado su trabajo y la ciudadanía en general, quisieran también poder despedirse de él; sin embargo, por el respeto a la familia, ellos tomarán la decisión ”, finalizó el Ministro Alejandro Salas.

Diego Bertie: fans colocan flores en exteriores del edificio donde vivía

El país se encuentra de luto tras la muerte de Diego Bertie, actor de larga trayectoria en el cine, televisión y teatro. Este 5 de agosto, se confirmó que el artista cayó desde el piso 14 de su vivienda. Sus fans se despidieron dejándole flores en los exteriores del edificio donde vivía. El intérprete fue hallado con bajos signos vitales, lo llevaron al hospital Casimiro Ulloa, pero llegó cadáver.

Rebeca Escribens guarda emotivo audio de Diego Bertie: “No lo voy a compartir”

Rebeca Escriben lamentó la partida de Diego Bertie. “Entiendo tu dolor, Fede, muy cercano a la familia. Mis compañeros están absolutamente dolidos, hay cosas que no vamos a poder entender nunca como la muerte, es difícil afrontarla. Mantengamos la privacidad de la familia de Diego, el dolor”, empezó la conductora.

Mario Casaretto, jefe de los Bomberos, relata momentos con Diego Bertie: “Un gran amigo”

A raíz de la partida de Diego Bertie, diferentes figuras del espectáculo contaron anécdotas vividas con el actor. A todas ellas se sumó Mario Casaretto, el jefe de los Bomberos del Perú, quien mantuvo un enlace con “En boca de todos” y tuvo cálidas palabras sobre este lamentable acontecimiento.

“ Nosotros, cuando encontramos a una persona que ya se encuentra cadáver, simplemente la comunicación es a la Policía Nacional, al Ministerio Público para que se hagan cargo. En el caso de signos vitales presentes, el traslado tiene que ser inmediato, como ha sido, con el apoyo del Serenazgo de Miraflores ”, dijo al iniciar el enlace.

Ricardo Rondón agregó: “Hay tantas cosas, comandante, hay momentos tan duros y tan difíciles como estos, imagino que para usted también porque esto lo voy a comentar porque tengo entendido que usted conocía muy bien a Diego Bertie, en algún momento tuvo la oportunidad incluso de actuar con él”.

“Yo he vivido con él días, varios días hemos vivido en la etapa de la grabación de la novela ‘Leonela’, cuando trabajamos en La Molina, que yo era el jefe de seguridad”, reveló.

Santi Lesmes considera que Diego Bertie merece ser velado en el Gran Teatro Nacional

Durante la emisión de “Arriba mi gente”, los conductores brindaron sus condolencias a la familia de Diego Bertie y Santi Lesmes se tomó un tiempo al aire para hacerle un pedido al ministro de Cultura.

“Entiendo la situación y a la familia, pero creo que Diego Bertie se merecería que lo velen en el Teatro Nacional. Se merecería que todo el pueblo que lo quiere, lo ama, lo ha idolatrado e idolatrará siempre, pueda despedirse de él. Yo respeto las decisiones de la familia, pero si estuvieran a favor, le pediría al Gobierno que el Gran Teatro Nacional abriera sus puertas para poder darle un último adiós”, dijo.