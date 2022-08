Diego Bertie: ¿quién era y cómo fue su exitosa carrera artística?

Diego Bertie habría perdido la vida en un fatídico accidente en el edificio dónde vivía, luego de caer desde el piso 14. Los bomberos señalaron que el actor llegó sin vida al hospital Casimiro Ulloa. Conoce un poco más de la vida del respetado intérprete que había relanzado su carrera musical y actoral hace pocos meses.

¿Quién era Diego Bertie?

Diego Felipe Bertie Brignardello nació en Lima el 2 de noviembre de 1967. Era un reconocido actor peruano de 54 años que incursionó exitosamente en el teatro, televisión y cine.

Pese a ello, el intérprete tenía otra pasión: la música. Estuvo en los escenarios como parte de una agrupación “Imágenes” y también como solista, siempre ligado al género rock pop.

Diego Bertie sufrió un grave accidente que ocasionó su fallecimiento, de acuerdo a la información brindada por los bomberos. Foto: Diego Bertie/Instagram

¿Qué estudios tenía Diego Bertie?

Durante su juventud llevó la carrera de administración en la Universidad del Pacífico y psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero rápidamente descubrió su talento al debutar en las tablas junto a Osvaldo Cattone en la obra “Annie”.

¿Cómo fue la carrera de Diego Bertie?

Después de “obsesionarse con el teatro musical luego de un viaje a Broadway”, dio el gran salto del teatro a la televisión. Estuvo en varias producciones, pero sería la telenovela “Natacha” la que le cambiaría la vida y le daría el estatus de ‘galán de telenovelas’ que lo volvería tan popular en los años 90′.

Su última aparición en la pantalla chica fue en la serie “De vuelta al barrio” que estuvo al aire en el año 2021, dándole vida a ‘Luis Felipe Sandoval’. Además, Bertie también actuó en “Al fondo hay sitio” y se había hablado mucho sobre su supuesto regreso a la nueva temporada de la teleserie. Pese a esto, el actor le dijo a La República que aún no estaba seguro si regresaría al elenco.

“No lo sé todavía. No me han dicho nada. ‘Sergio Estrada’ es un personaje que estuvo ahí (en “Al fondo hay sitio”). No sé si lo querrán retomar o no, la verdad no lo sé”, declaró el intérprete en diciembre de 2021.

¿Diego Bertie había relanzado su carrera musical?

En los últimos meses, Diego anunció que volvería a dar conciertos con los miembros originales de “Imágenes” en la Estación de Barranco. Se presentó en muchos programas de televisión con su banda, promocionando los shows e interpretando su clásico tema “Qué difícil es amar”.

“He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante. Estoy volviendo a la música y me hace muy feliz. Estoy grabando con mi grupo ‘Imágenes’, con el que empecé antes de ser actor, y lanzando un disco que grabé en Río en el 2003 que nunca salió, pero estoy regrabando los temas. Estoy haciendo algunas colaboraciones con Erick Elera”, señaló el intérprete de 54 años.

En el año 2021 fue homenajeado por el programa “En boca de todos” como el actor consagrado de ese año. El momento fue tan emotivo que Diego no pudo evitar emocionarse y soltar algunas lágrimas. “ Wow, estoy agradecido, de verdad, me han dado un espacio lindo en el programa. Me siento agradecido ”, manifestó bastante conmovido.

Películas y series de Diego Bertie

Películas:

Ultra Warrior (1990)

Full Fathom Five (1990)

Reportaje a la muerte (1993)

Todos somos estrellas (1993)

Sin compasión (1994)

Bajo la piel (1996)

Muertos de amor (2002)

El bien esquivo (2001)

El atraco (2004 - Bolivia)

Muero por Muriel (2004)

Una sombra al frente (2005)

Los Andes no creen en Dios (2005 - Bolivia)

Piratas en el Callao (2005)

Desierto infernal

Batallas en silencio

Esto huele mal (2007)

Los Andes no creen en Dios (2007)

Que Difícil Es Amar (2018)

Telenovelas:

Rosa de América (1988)

El hombre que debe morir (1989)

Natacha (1990–1991)

Fandango (1992-1993)

Escuela de la calle: Pirañitas (1994)

Canela (1995)

Obsesión (1996)

Pisco Sour (1996)

La noche (1996)

Leonela, muriendo de amor (1997)

Cosas del amor (1998)

Amantes de luna llena (2000)

Cazando a un millonario (2001)

Vale todo (2002)

Eva del Edén (2004)

Decisiones (2005)

La ex (2006)

Yuru, la princesa amazónica (2007)

Tiempo final (2007)

Amas de casa desesperadas (2008)

Bermúdez (2009)

Los exitosos Gome$ (2010)

Hotel Otelo (2014)

Al fondo hay sitio (2015–2016)

El Cazafortunas (2015)

El regreso de Lucas (2016)

De vuelta al barrio (2017–2021)

Mánager de Diego Bertie se pronuncia tras su fallecimiento

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Bertie, su mánager Carlos Sánchez de la Puente se pronunció al respecto. El representante del actor se mostró impactado al enterarse sobre esta pérdida.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (...) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, sostuvo.

Mario Casaretto, Jefe de bomberos, brinda información sobre el fallecimiento de Diego Bertie

El Jefe de bomberos Mario Casaretto detalló cómo se encontraba el actor Diego Bertie tras caer del piso 14 de su edificio ubicado en el malecón de Miraflores.