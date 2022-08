Christian Meier lamenta la muerte de Diego Bertie: “Soy actor por ti, siempre te admiré”

Diego Bertie nos ha dejado. El actor peruano falleció a los 54 años tras caer desde lo alto de su edificio, ubicado en Miraflores, durante la madrugada de este viernes 5 de agosto. Al darse a conocer esta triste noticia, muchos actores y amigos suyos se pronunciaron con sentidos mensajes dedicados hacia él. Uno de los que destacó fue el cantante Christian Meier, con quien el fallecido mantenía una larga amistad.

En Twitter, el intérprete de “Carreteras mojadas” publicó un sentido mensaje en el que le expresó su profunda admiración como actor. Recordemos que ambos fueron catalogados como los ‘galanes de las telenovelas peruanas’.

“De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto, Diego. ‘Contigo no existe final, solo un largo camino que andar… ‘”, escribió Christian Meier.

Christian Meier lamenta la muerte de Diego Bertie. Foto: Twitter/Christian Meier

Diego Bertie: el comunicado del hospital Casimiro Ulloa

Poco después de que los medios informaran del deceso de Diego Bertie, el hospital Casimiro Ulloa confirmó el hecho a través de un comunicado oficial.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4.10 a. m. ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento. El hospital José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, precisó el anuncio del nosocomio.

PUEDES VER Diego Bertie: Érika Villalobos revela el último pedido del actor antes de morir a los 54 años

Según reportó La República, el actor peruano fue encontrado inconsciente en el estacionamiento de su residencia, donde vivía solo.

¿Cómo fueron los últimos días de Diego Bertie?

El mánager de Diego Bertie, Carlos Sánchez de la Puente, brindó declaraciones a la prensa a pocas horas de haberse confirmado el deceso del artista. Contó que el pasado lunes 1 de julio, el actor presentó síntomas de coronavirus, por lo cual tuvo que posponer sus conciertos en La Estación de Barranco.

“Diego reportó el lunes algunos síntomas de la COVID-19, como la tos y la gripe que no lo dejaban cantar, no lo tenía en el mejor momento de salud y él es super exigente, por precaución preferimos reprogramarlo. Hasta ayer en la mañana, yo he hablado con él, estaba muy contento y feliz porque iría a verlo su familia. Me dijo ‘van a venir mis hermanos, va a venir mi familia, mis amigos’”, sostuvo.