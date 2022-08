Mánager de Diego Bertie revela cómo estuvo el actor días antes de morir: “Estoy en shock”

El actor Diego Bertie falleció a los 54 años tras caer desde lo alto de su edificio. La triste noticia remeció al mundo artístico debido a que el intérprete había retomado su carrera musical y se encontraba haciendo una serie de conciertos desde hace meses. Su mánager, Carlos Sánchez de la Puente, brindó una entrevista en la que contó cómo fueron sus últimos días de vida.

¿Qué pasó con Diego Bertie?

En declaraciones para el programa América Noticias, el representante de Diego Bertie aseguró que durante esta semana, el actor dio positivo a COVID-19, por lo que canceló sus presentaciones en La Estación de Barranco.

“Es el tipo más noble con el que me tocó trabajar, programamos su regreso a la música. Su regreso fue increíblemente bueno, la gente lo abrazaba, lo besaba. Estoy en shock, aún no hablo con nadie de la familia”, inició.

PUEDES VER Falleció Diego Bertie: últimas noticias y reacciones tras la muerte del actor

“Diego Bertie estaba muy contento”

Reveló que Diego Bertie no acudió a su presentación del día jueves 4 de agosto, un día antes de fallecer. “Diego reportó el lunes algunos síntomas de la COVID-19, como la tos y la gripe que no lo dejaban cantar, no lo tenía en el mejor momento de salud y él es super exigente, por precaución preferimos reprogramarlo. Hasta ayer en la mañana, yo he hablado con él, estaba muy contento y feliz porque iría a verlo su familia. Me dijo ‘van a venir mis hermanos, va a venir mi familia, mis amigos’”, agregó.