Diego Bertie: ¿qué personaje interpretó el actor en “Al fondo hay sitio”?

Diego Bertie falleció este 5 de agosto luego de caer del edificio donde vivía en Miraflores. El destacado actor participó en diversas producciones en cine, televisión. Asimismo, construyó una sólida carrera en la música, ámbito que estaba retomando.

En esa línea, el deceso del artista peruano ha causado conmoción en nuestro país. Por ello, muchos fanáticos del intérprete de “Qué difícil es amar” buscan rememorar sus últimas participaciones en la pantalla chica. En ese contexto, han recordado su paso por “Al fondo hay sitio”.

Diego Bertie y su paso por “AFHS”

En 2015, el actor se sumó a la séptima temporada de “Al fondo hay sitio” tras su paso por la desaparecida ficción “Hotel Otelo”.

Diego Bertie encarnó al psicoanalista Sergio Estrada que tuvo un romance con Isabela Picasso, personaje interpretado por la actriz Karina Calmet.

Durante la ficción, Miguel Ignacio de las Casas y el popular ‘Platanazo’ tuvieron una enemistad con Sergio Estrada. Por tanto, este se unió con Claudia Zapata para vengarse de dichos personajes.

No obstante, Sergio Estrada pasó de actuar como villano a vivir una transformación totalmente distinta. Comenzó un acercamiento con los Gonzales para amargar a Francesca Maldini.

¿Diego Bertie iba a volver a “AFHS”?

Mucho se especuló acerca de un presunto regreso a la nueva temporada de la teleserie este 2022. No obstante, el artista dijo que no sabía nada al respecto.

“No lo sé todavía. No me han dicho nada. ‘Sergio Estrada’ es un personaje que estuvo ahí (en “Al fondo hay sitio”). No sé si lo quieren retomar o no. La verdad no lo sé”, declaró el intérprete a La República en 2021.

Su última aparición fue en “De vuelta al barrio”, serie peruana que estuvo al aire en 2021, encarnando a Luis Felipe Sandoval.