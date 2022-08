Muchos investigadores universitarios han tomado situaciones de la farándula nacional para realizar su tesis y poder obtener su título profesional. En esta nota entérate de algunos del estudios publicados que han rebotado en los medios y generado polémica.

Reconciliación de Sheyla Rojas y Antonio Pavón

El conflicto mediático entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón fue inspiración para Lourdes Angélica Sánchez Lavanda, autora de la tesis “Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa ‘Combate’ (mayo de 2013)”.

El documento académico de alrededor de 200 páginas es un análisis del discurso de ambas figuras públicas con base en el lenguaje verbal y no verbal en televisión.

La investigadora, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, fue criticada por enfocarse en el romance mediático para obtener su licenciatura en Comunicación y Periodismo.

No obstante, se defendió de los ataques. “¿Existe algún tema que deba ser apartado, estigmatizado, colocado en algún códice prohibitivo? Me parece que no. Porque todo depende de un elemento fundamental: el enfoque que desde la disciplina de la comunicación se utilice para acercarse al fenómeno que origina la pregunta de investigación”, escribió en su Facebook.

Instagram de Adri Vainilla

En 2017 se presentó el trabajo de Víctor Omar Vite León, exalumno de la Universidad Católica del Perú. Él realizó un estudio del perfil de Instagram de la exconductora de “La noche es mía” Adriana Vainilla.

“Adri Vainilla, cómo se construye el capital social en redes sociales”, es el nombre del trabajo de investigación para obtener el grado de magíster en Comunicaciones.

El autor observó las fotografías que más alcance tuvieron en el feed de la exreportera para llegar a la conclusión de que “capital social en redes sociales de Adri Vainilla no depende de inteligencia o de su talento como cantante. Depende fundamentalmente de su cuerpo”.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

La investigación de Andrea Milagros Arroyo Acuña, egresada de la Universidad Privada del Norte, tomó como caso de estudio el ampay de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, del 2015, para su tesis de licenciatura en Comunicación y Periodismo.

Se tituló “El uso de la cámara de escondida (ampay) como recurso de producción del periodismo de entretenimiento en la televisión de señal abierta. Caso: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia”

Según describe en el resumen de su trabajo, tiene como objetivo “conocer a profundidad las particularidades del uso del ampay en el periodismo de entretenimiento peruano” y así “narrar las consecuencias y repercusiones que este puede traer en las carreras profesionales de personajes públicos”.