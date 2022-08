La modelo y animadora de televisión Brunella Horna vivió, en los últimos días, momentos felices al lado de su ahora prometido, el excongresista Richard Acuña, quien le pidió matrimonio en una ceremonia ostentosa, y ella terminó aceptando. No obstante, la conductora fue consultada por su compañero Edson Dávila, ‘Giselo’, por la ausencia del aro de compromiso que le regaló su novio.

“¿Tu anillo? Me preocupas (...) así empezó Melissa”, comenzó a cuestionar Dávila, y luego Ethel Pozo prosiguió: “¿Qué pasó? Te vas olvidando varios días”. Ante las preguntas, Horna tuvo que dar la verdadera razón por la cual, desde el día sábado 30, ya no porta la joya que le regalaron en la pedida de mano que tuvo.

“No era de mi talla”

“Desde el día sábado no tengo mi anillo... no, no lo perdí, no lo vendí. Lo que pasa es que Richard se equivocó de talla, compró una talla más grande y justo aproveché mi viaje (a Miami) y lo dejé por allí, en la misma tienda donde él lo compró, para que esté a mi medida y no se me caiga”, explicó la ex chica reality.

Brunella Horna ya planea la fecha y el lugar de su boda con el excongresista Richard Acuña. Foto: composición LR /capturas de Instagram/@brunehorna

Si bien ya se están haciendo los ajustes de su nuevo aro, llamó mucho la atención que la persona que lo va a recoger no será Richard Acuña, sino la madre de Brunella. “Mi mamá viene ahorita (de Miami) y lo trae”, relató.

Brunella dio “con palo” al ‘Coyote’

La presentadora de “América hoy” no tuvo ninguna contemplación al opinar sobre el caso de infidelidad por parte de Julio ‘Coyote’ Rivera hacia su esposa, Lorena Cárdenas, tema que fue ampliamente abordado en el programa que ella conduce.

Brunella Horna quedó impactada tras ampay del 'Coyote' Rivera en el programa de Magaly Medina. Foto: composición LR//captura de América TV/Julio Rivera/Ivana Yturbe/Instagram

“¿Acaso hay algún futbolista fiel?” se preguntó Horna Bocanegra, quien luego fue recordada por sus compañeros por la amistad que ella tiene con Beto da Silva e Ivana Yturbe, a lo que la modelo respondió: “Pobre de ti (Beto)”, en caso de que él le fuera infiel en algún momento a Yturbe.