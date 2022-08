Le respondió con todo. La directora del Miss Perú, Jessica Newton, salió al frente para responderle a la presentadora Magaly Medina, quien se burló de la ganadora del Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, y aseguró que no figura en la lista de las favoritas para ganar el certamen del Miss Universo.

¿Alessia sí está entre las favoritas para el Miss Universo?

En el programa “Amor y fuego”, el presentador Rodrigo González señaló que Alessia Rovegno sí había sido considerada en la lista de favoritas para el Miss Universo, pero esto habría sido ignorado por Magaly Medina.

“Habían dicho que a Alessia Rovegno ni la habían mencionado, pues están mal informadas (refiriéndose a Magaly Medina). Sí figuraba en la lista de favoritas, eso pasó el día anterior. Al día siguiente, en un único video que ha repetido la prensa de nuestro país y lo repiten todos como loritos, dicen que no la tomó en cuenta”, dijo el popular ‘Peluchín’.

Jessica Newton le envía mensaje a Magaly

Jessica Newton utilizó su cuenta de Instagram para halagar el trabajo de Rodrigo González.

“Finalmente alguien que se informa, me han hecho reír”, escribió la ex reina de belleza como descripción mientras veía el video en el que el popular ‘Peluchín’ se refería a la hija de Bárbara Cayo.

Unos minutos más tarde, Jessica Newton le envió un fuerte y radical mensaje a su examiga, la presentadora Magaly Medina, a quien aseguró que “carece” de varias cosas.

“Los que viven pendientes de lo que haces para criticarte, te muestran que tienes mucho de lo que a ellos les falta”, dijo.

Jessica Newton le envía mensaje a Magaly Medina. Foto: Instagram/soylanewton

‘Zar de la belleza’ no considera a Alessia Rovegno como una de sus favoritas

La Miss Perú 2022 Alessia Rovegno se presentó en un evento organizado por el Miss Universo junto a otras representantes de otros países, sin embargo, fue ignorada por el ‘Zar de la belleza’, Osmel Sousa, quien no le dio su visto bueno para coronarse como la nueva reina.