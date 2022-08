Magaly aplaude a Ethel por contar su historia de amor: “Si lo hiciera en su programa, la vería”

El miércoles 3 de agosto, en “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina opinó acerca de la historia de amor entre Ethel Pozo y Julián Alexander. Para sorpresa de muchos, la popular ‘Urraca’ confesó haberse emocionado mucho al ver a la presentadora de “América hoy” narrando, en Instagram, cómo empezó su amorío con el hermano de Michelle Alexander.

Fiel a su estilo, la conductora de ATV mencionó que se entusiasmó tanto al escuchar a la animadora que, incluso, consideraría verla en su programa si hablara sobre este tema en el magazine de América TV.

“ La hija de Gisela Valcárcel no precisamente es santa de mi devoción ... sin embargo, como yo soy una enamorada de las historias de amor, a mí me divirtió su historia. La contó bien, además, si eso hiciera en su programa, yo me quedaría mirándola ”, manifestó entre risas.

Magaly Medina se sorprende al conocer que romance nació por Tiktok

Finalmente, Magaly Medina comentó estar sorprendida al haberse enterado de que el amor entre Ethel Pozo y Julián Alexander nació en plena pandemia por el coronavirus. “La historia me gustó, porque creo que todas las historias de amor son bonitas, hay que apreciarlas... tiene su lado romántico, nadie sabía que se habían conocido en pandemia”, expresó.

¿Cómo se conocieron Ethel Pozo y Julián Alexander?

A través de su Instagram oficial, Ethel Pozo reveló que su romance con Julián Alexander surgió a raíz de un video en Tiktok que grabó con Melissa Paredes.

“(Melissa le dijo) ‘Ethel hay que hacer un tiktok’ (...) ya que baile me aprendo, qué tengo que decir, ‘no, tú no tienes que decir nada’ y me pone este video que cambió mi vida”, relató. “Entonces, mi novio ahí me vio y le dijo: ‘Oye, tu amiga, qué bonita’ y mi amiga al toque ‘está soltera’ (...) él me escribió por Instagram, me gustó, se presentó, y luego viene, ‘cómo hacemos’, después de unas semanas pasamos al WhatsApp, tocó el timbre, me subí a su carro y, literal, les puedo contar que sentí que lo conocía de años”, agregó.