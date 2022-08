Juliana Oxenford y Salim Vera: el breve y reservado romance que tuvieron en su juventud

La periodista Juliana Oxenford se ha caracterizado por su personalidad espontánea y no tener pelos en la lengua. En 2014, dejó en shock al público luego de revelar durante su entrevista con los integrantes de Libido que en su juventud tuvo un romance con Salim Vera.

El video se volvió viral en redes sociales por las declaraciones de la comunicadora y la reacción del rockero, quien tímidamente respondía a sus preguntas. La conversación se dio en el programa “Al estilo Juliana”, espacio que los músicos visitaron para promocionar su nuevo cd.

Juliana confirmó que tanto Salim Vera como Manolo Hidalgo son sus amigos desde hace 14 años, cuando el grupo recién se iniciaba. “Ustedes eran chicos que buscaban una oportunidad , en la radio había toda una movida con el rock peruano y ya estaban con su primer disco”.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre Salim Vera?

“Yo salí con Salim en una época, éramos ‘amigos muy cercanos’. Yo soy madre de familia, tú estás casado felizmente con una hija maravillosa de 11 años, vas a encargar en octubre otro hijo”, comenzó diciendo Juliana Oxenford.

Al ver la incomodidad de Salim Vera, la comunicadora precisó que solo son recuerdos y ahora ya es un padre de familia. “Ya pasó el tiempo, ya somos grandes, de esas cosas se puede hablar en vivo, pero no vamos a hablar en detalles, lo vamos a dejar para una próxima entrevista”.

Al parecer, el intérprete fue todo un rompecorazones en su juventud. “Te ordenaste, porque tú has sido bravo, Salim, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, tú has sido bravo Salim. Yo era una niña y ustedes me enseñaron el lado oscuro”, agregó.

“Te está viendo mi esposa”, respondió el Salim Vera entre risas. “Lo que hiciste hasta antes de ella no importa, ahora sí te portas bonito”, enfatizó Juliana.

¿Cómo se conocieron?

Tras este episodio, el público se quedó con ganas de conocer más detalles sobre esta relación y por ello el canal de YouTube Moloko Podcast invitó a Salim Vera para que le cuente los detalles.

“Estamos hablando de cuando ella tenía 19 años, cuando recién se hacía conocida. Nadie se imaginaba ni yo me imaginaba en lo que se iba a convertir después”, comentó Salim al inicio.

El artista originario de Barrios Altos dijo que en los 90 solía asistir a una reconocida discoteca y allí conoció a Juliana Oxenford. “Iba a bailar bastante, y creo que ella fue a Bauhaus. Y ya pues, yo le tiré los ojos encima... Y solo gileé, me le acerqué y ya”, comentó.