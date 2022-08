Georgette Cárdenas: ¿a qué se dedica ahora la modelo y exreportera de Combate?

Tras aparecer en la televisión peruana en el 2011, el programa Combate le dio la oportunidad a un nutrido número de jóvenes de aparecer en la pantalla chica, muchos aprovecharon su oportunidad y lograron forjarse un nombre. De este grupo, la polifacética Georgette Cárdenas tuvo un prolongado paso por el reality de competencia, donde su carisma le abrió puertas y le permitió ganarse un lugar dentro del mundo del espectáculo.

Ha pasado más de la mitad de su vida en el medio artístico, ya que inició como modelo a los 13 años, luego pasó a ser participante del reality Combate, fue reportera en dicho espacio, presentadora en diversos programas en Panamericana y actualmente se viene ganando un nombre en una faceta muy diferente.

¿A qué se dedica Georgette Cárdenas en la actualidad?

Siempre se mostró como una mujer segura, divertida y con los objetivos claros, producto de ello, en paralelo a su faceta artística, se preparó como arquitecta de interiores, carrera que ejerce actualmente, realizando entre otras cosas remodelaciones integrales y decoración de espacios con su empresa llamada Movlet Interior.

“Una de los momentos de felicidad que llenan mi vida, es cuando veo uno de mis diseños terminado. Ufff es la gloria. Amo esto, porque directo pasa a foto, video, etc. Espacios con la esencia de cada cliente, eso es lo que me gusta. Que tu casa o proyecto hable”, comentó en una de sus publicaciones demostrando su pasión por su trabajo.

Expresentadora de televisión disfruta de su nueva faceta. Foto: Captura de Instagram / Georgette Cárdenas

Entre sus más recientes trabajos, ha remodelado espacios del hogar de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, con quienes participó en la película ¿Nos Casamos? ¡Sí, mi amor!, ahí tuvo una corta aparición.

La modelo no solo se dedica al mundo de la arquitectura y a su emprendimiento de servicio de interiorismo y remodelaciones integrales, sino también a su marca de ropa More Imagen Store una tienda de ropa virtual donde también brinda el servicio de asesoría de imagen.

Asimismo, comparte tiempo con sus mascotas Tekila Maravilla y Enano Pirata y viene trabajando de la mano de Lula producciones en un proyecto que lleva por nombre “Soy Inocente”. Georgette Cárdenas fundó dicha marca con la cual brinda servicios de asesoría de imagen y venta de ropa. Además, en la cuenta de Instagram de su negocio de moda comparte las últimas tendencias para sus seguidoras.

Modelo es la imagen de su propia marca. Foto: captura Instagram / Georgette Cárdenas

Georgette Cárdenas participó en la película de Julián Zucchi y Yiddá Eslava

A inicios de febrero, se estrenó la segunda película Julián Zucchi y Yiddá Eslava, ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, en la cual participaron varios de sus antiguos compañeros de programas realitys y una de ellas fue Georgette Cárdenas.

“Esta vez colaboré en algunas escenas, que si ven la película ya me verán haciendo lo que más me gusta y además mi nombre en los créditos. Yeeeiii es la segunda vez que aparezco en una pela”, posteó la arquitecta en su cuenta de Instagram.

Georgette Cárdenas tuvo participación en una producción que llegó a Netflix. Foto: captura Instagram / Georgette Cárdenas

Georgette Cárdenas reveló que sufrió enfermedad por varios años

Georgette Cárdenas se caracterizó por su desbordante alegría y energía frente a las pantallas, pero como en todo en la vida, nada es perfecto y concedió una entrevista al diario Trome, y en su programa “Panamericana espectáculos” hizo una dura confesión.

“Estuve con bulimia desde los 13 hasta los 26 años. Mis papás no sabían nada. No se daban cuenta. Lo que llegó al tope fue que mi mamá quedó enferma y un día en el hospital me dice que la ayude a ir al baño y yo no podía levantarla porque no tenía fuerza”, contó.

En esa misma línea, años después revelaría más detalles a través de sus redes sociales. “Toda mi época de modelo, cuando desfilaba, hacía fotos y trabajaba de anfitriona, lo único que hacía para no engordar era no comer, botar toda la comida que tenía en mi cuerpo y correr en la faja 45 minutos 3 veces por semana. Si había desfile, esa semana no comía, solo piña”, comentó.