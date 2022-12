Brunella Horna: ¿qué carrera estudió la conductora que pasará a integrar la familia Acuña?

Brunella Horna se ha convertido en uno de los personajes más populares de la farándula peruana en la actualidad. Si bien mucho se ha dicho en torno a su vida amorosa con Richard Acuña, es necesario recalcar que ella no solo es una figura conocida, sino que, además, destaca como una exitosa empresaria a sus cortos 26 años. En esta nota te contamos todo sobre los estudios de la conductora de “América hoy”.

La modelo ha protagonizado en los últimos 5 años un romance con el excongresista Richard Acuña y este sábado iban a caminar frente al altar para contraer matrimonio. Sin embargo, debido a la coyuntura política ambos se vieron obligados a postergar la ceremonia. Conoce aquí más información acerca de la vida profesional de la conductora.

¿Qué carreras estudio Brunella Horna?

Años después, precisamente en el 2018, la popular ‘Baby Brune’ ingresó a las filas de América TV para conducir una secuencia que formaba parte de “En boca de todos”. Fue entonces que Sheyla Rojas le hizo una entrevista para “Estás en todas”. En aquella conversación, la ‘Wawita’ contó que estuvo cursando la carrera de Diseño de Modas, pero decidió dejarla para optar por Administración en una universidad.

“¿Estudias Administración desde hace cuánto tiempo?”, preguntó ‘Shey Shey’. Luego, su entrevistada contestó: “ Recién porque estaba estudiando diseño de modas y dejé la carrera técnica . Quiero terminar una carrera profesional y mi suegra me dijo ‘tienes que estudiar’”.

¿Cuáles son los negocios de Brunella Horna?

En marzo de este 2022, Brunella Horna cumplió 26 años. A esta corta edad, la joven ha sabido sacarle el máximo provecho a su popularidad, llegando así a formar dos grandes negocios: su marca de ropa BH y su centro de belleza, al cual llamó Bruna Salón Spa.

Actualmente, la empresaria cuenta con cuatro tiendas, ubicadas en La Victoria, Santa Anita y Jesús María. Además, ha logrado gran éxito con Brunella jeans.

Brunella Horna tiene su propia marca de ropa. Foto: Brunella Horna/ Instagram

Brunella Horna tiene su propio centro de belleza. Foto: Brunella Horna/ Instagram

La historia de amor con Richard Acuña

Brunella Horna ofreció una entrevista a Milagros Leyva el 2019, en la cual contó cómo empezó su historia de amor con Richard Acuña el 2017. Según dijo, el excongresista la contactó por Instagram y por este medio empezaron a hablar, hasta que un día, finalmente, se dio la primera cita.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: ‘Hola, soy Richard Acuña’. Yo le digo a mis amigos lo siguiente: ‘Me ha hablado Richard Acuña, ¿quién es?’”, comentó.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, no iré sola’. Entonces, me dijo: ‘Ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga. Yo tenía una billetera de mi ex (Renzo Costa)”, añadió entre risas.

Brunella Horna y Richard Acuña. Foto: composición/Brunella Horna/Instagram

Brunella postergó boda con Richard Acuña

El pasado miercoles 14 de diciembre, Brunella Horna y Richard Acuña emitieron un comunicado en el que anunciaron la postergación de su boda, que estaba pactada para este 17 de diciembre. La pareja decidió tomar esta medida ante la actual coyuntura política que atraviesa el Perú por las manifestaciones en diversas regiones a causa de la detención del expresidente Pedro Castillo.