Tepha Loza: ¿qué le habría exigido Sergio Peña antes de su ruptura amorosa?

Se acabó el amor. Muchos quedaron sorprendidos por la separación de Tepha Loza y Sergio Peña, ya que, hasta hace unas semanas, gritaban su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, un pedido del futbolista habría desencadenado el distanciamiento entre ambos, según “En boca de todos”.

¿Qué le pidió Sergio Peña a Tepha Loza?

En medio de los comentarios por la repentina ruptura entre Tepha Loza y Sergio Peña, Tula Rodríguez explicó que esta situación se habría generado porque el futbolista le propuso a la modelo que se mude a Suecia con él, pero ella no aceptó.

Según mencionó, la chica reality no tenía planeado dejar su vida en Perú y Sergio no iba a perder su oportunidad de seguir su carrera en el exterior.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó.

¿Cómo nacieron los rumores de la ruptura de Sergio Peña y Tepha Loza?

Fue el programa “Magaly TV, la firme” el que aseguró que Sergio Peña había viajado al Perú, pero no se había visto con Tepha Loza pese a que llevaban una relación a distancia.

Luego, salió a la luz que el futbolista peruano y la modelo se dejaron de seguir en Instagram. Esto en medio de las supuestas indirectas que se habrían lanzado ambos en sus publicaciones.