Melissa Paredes abrió un nuevo capítulo en su disputa legal con su exesposo Rodrigo Cuba, al denunciar a su exsuegra por presunta violencia psicológica en agravio de su menor hija.

Ante esta situación, la madre del futbolista, Ysmena Piedra, salió al frente para defenderse y dar su descargo sobre lo sucedido.

Melissa Paredes acusa a su suegra de violentar psicológicamente a su hija

El programa “Amor y fuego” expuso más detalles acerca de la denuncia de Melissa Paredes contra su exsuegra Ysmena Piedra por violencia familiar-daño psicológico continuo y sistemático. En la demanda se puede leer que desde el 19 de julio la modelo no se habría podido comunicar vía telefónica con su menor hija.

Como se sabe, Melissa Paredes tiene que cumplir una orden de alejamiento, es decir, no puede acercarse a la menor. Sin embargo, según la actriz “no existe ningún tipo de impedimento de comunicación de la madre con la menor”.

Madre del Gato Cuba se defiende

Ante esta situación, la madre de Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, salió al frente para defenderse de las acusaciones de Melissa Paredes y señaló que el actuar de su exnuera estaría poniendo en riesgo la vida de su nieta.

“Con fecha 19 de julio del presente año, he sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre (Melissa Paredes), en donde se establece su alejamiento un radio no menor de 100 metros, mismo que se cumple; sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes por WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad y la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional. La madre antepone su bienestar frente a la de su hija”, se lee en la declaración de Piedra.